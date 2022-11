Płać moblinie i wygrywaj w konkursie Credit Agricole

Credit Agricole zaprasza do udziału w konkursie płatności mobilnych. Mogą brać w nim udział klienci, którzy korzystają z kart debetowych oraz kredytowych banku. Do wygrania jest wiele nagród: 10 iPhone’ów 13 Pro Max, 10 smartwatchy Garmin Venu 2 Plus, 20 smartwatchy Fitbit Versa 2, 10 zegarków Swatch Blackback Pay!, 10 opasek Xiaomi Smart Band Mi 6 NFC oraz 250 bonów podarunkowych do salonów Empik, każdy o wartości 200 zł.

- Chcemy zachęcać naszych klientów do korzystania z możliwości, jakie dają im płatności mobilne i docenić za korzystanie z tego rozwiązania. Przygotowaliśmy aż 310 atrakcyjnych nagród – mówi Mateusz Dziuba, dyrektor biura kart kredytowych i płatności alternatywnych.

Żeby wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić formularz konkursowy, odpowiedzieć na pytanie konkursowe: „Jak wyobrażasz sobie płatności mobilne za 10 lat?” oraz wykonać przynajmniej jedną transakcję mobilną. Transakcja mobilna to płatność telefonem lub zegarkiem za zakupy stacjonarne, internetowe lub w aplikacjach mobilnych, przy użyciu: Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay lub SwatchPAY!

Kolejność wykonania poszczególnych czynności nie ma znaczenia – ważne, by zarejestrować się i wykonać transakcję podczas trwania konkursu. Konkurs trwa do 30 listopada. Formularz konkursowy jest dostępny TUTAJ. Komisja konkursowa oceni hasła i wyłoni laureatów do 5 stycznia.