Black weeks w Credit Agricole

W listopadzie pojawia się wiele okazji na tańsze zakupy, takich jak Black Friday czy Cyber Monday – w części sklepów promocje już wystartowały. Jednak niepewność, inflacja i podwyżki stóp procentowych nie zachęcają klientów do robienia większych zakupów. Wielu odkłada swoje potrzeby na później. Credit Agricole proponuje promocyjne oferty kredytu gotówkowego, karty kredytowej i limitu w koncie.

- Chcemy, żeby nasi klienci mogli realizować ważne dla siebie plany i nie musieli ich odkładać. W naszej ofercie znajdą dogodny sposób finansowania na atrakcyjnych warunkach – mówi Grzegorz Górski, dyrektor pionu zarządzania produktami i segmentami.

W ramach akcji Credit Agricole przygotował ofertę kredytu gotówkowego z prowizją 0 proc. i stałym oprocentowaniem 13 proc. Klienci mogą pożyczyć do 50 tys. zł i rozłożyć spłatę kredytu nawet na 60 miesięcy. Bank proponuje również kartę kredytową z oprocentowaniem 0 proc. do końca marca 2023 r. (dla kart Gold z limitem maksymalnym do 7 tys. zł i kart Silver do 5 tys. zł). Dodatkowo klient nie poniesie żadnych opłat za kartę przez 12 miesięcy – bank zniesie opłatę za wydanie karty Gold i opłatę miesięczną za kartę Silver. Klienci mogą skorzystać także z promocyjnej oferty limitu w koncie. Otrzymają nawet 3 tys. zł darmowego limitu – do końca marca 2023 r. oprocentowanie w koncie będzie wynosić 0 proc., a samo przyznanie limitu jest darmowe.

Klienci mogą skorzystać z promocji Credit Agricole do końca listopada, zarówno w placówkach, jak i na Infolinii. Dodatkowo, bank chce ułatwić klientom skorzystanie ze specjalnej oferty i w sobotę, 19 listopada, otworzy swoje placówki.