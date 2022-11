Kampania #mniejplastiku rozpoczęła się w 2020 roku od Bałtyckiej Odysei. W następnym roku odbyła się Górska Odyseja, a w 2022 Wiślana Odyseja oraz Akcja Czysta Odra. W czasie każdej z tych akcji w wybrane weekendy przez 10 miesięcy Dominik Dobrowolski wraz z wolontariuszkami i wolontariuszami pokonywali od 20 do 150 km. Trasę przemierzali pieszo, na rowerach, w kajakach, a nawet na rolkach. Podczas wyprawy nie tylko sprzątano, ale organizowano również spotkania z mieszkańcami, samorządowcami i mediami.

- Łącznie przez te trzy lata pokonaliśmy 2467 km. Posprzątaliśmy plaże od Świnoujścia do Piasków na Mierzei Wiślanej, góry od Bieszczadów po Sudety i Wisłę od źródeł na Baraniej Góra do Mikoszewa. Odbyliśmy 358 spotkań z mieszkańcami, samorządowcami i dziennikarzami. W naszych akcjach i spotkaniach wzięło udział ponad 30 tys. wolontariuszy. Razem zebraliśmy ponad 16,5 tys. worków śmieci (ok. 160 ton) – podsumowuje akcję Dominik Dobrowolski, wrocławski ekolog i podróżnik, który wraz z wolontariuszkami i wolontariuszami przez trzy ostatnie lata wędrował po Polsce i sprzątał.

Co więcej, w okresie między poszczególnymi wędrówkami były prowadzone warsztaty ekologiczne oraz webinary i zajęcia online ze szkołami. Wyprawom towarzyszyła również niezwykła, edukacyjna wystawa zdjęć, na której można było zobaczyć artystycznie sfotografowane śmieci, pozbierane na polskich plażach.

Przez ostatnie lata w Polsce został zahamowany proces selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów. Brak systemu kaucyjnego doprowadził, że do środowiska trafia każdego roku ponad 5 mln ton odpadów opakowaniowych: butelki plastikowe i szklane (po alkoholach), puszki aluminiowe i jednorazowe opakowania. Jednocześnie plagą staje się sprowadzanie odpadów z całej Europy (w tym również odpadów niebezpiecznych) oraz podpalanie wysypisk i składowisk odpadów.

Głównym powodem zaśmiecenia Polski jest brak rozszerzonej odpowiedzialności producentów, którzy wprowadzają na rynek miliony ton opakowań, ale praktycznie nie ponoszą realnych kosztów ich zbierania, selektywnej zbiórki i przetwarzania. Samorządy i Lasy Państwowe wydają każdego roku setki milionów złotych na likwidację dzikich wysypisk śmieci. Odpady w środowisku to także ogromne zagrożenie dla zwierząt, roślin oraz zdrowia i życia ludzi.

Zapraszamy na film relacjonujący tę najdłuższą w Polsce akcję edukacji ekologicznej:

https://www.youtube.com/watch?v=veFhQrpaaJ0&ab_channel=DominikDobrowolski

Współorganizatorzy akcji: bank Crédit Agricole oraz spółka leasingowa EFL. W akcjach pomagali pracownicy lokalnych nadleśnictw, wód polskich, szkoły oraz organizacje społeczne.