Świąteczne okazje w Klubie korzyści Credit Agricole

Klienci Credit Agricole mogą korzystać z rabatów w Klubie korzyści przez cały rok. Obejmuje on zniżki na produkty i usługi rozpoznawalnych marek, a także na codzienne zakupy u partnerów lokalnych – w blisko 10 000 miejsc w całej Polsce. Z okazji świąt pojawią się klubie specjalne oferty. Klienci znajdą je w aplikacji CA24 Mobile.

- Grudzień to czas, w którym przygotowujemy się do świąt – myślimy o tym, co położyć na świąteczny stół i jakimi prezentami obdarować bliskich. To zwykle nadprogramowe wydatki. Dlatego zaproponowaliśmy w Klubie korzyści jeszcze większe rabaty i dodatkowo specjalną promocję dnia – mówi Aldona Pojda-Niedźwiedź, manager zespołu partnerstw strategicznych w banku Credit Agricole.

Żeby korzystać z ofert w Klubie Korzyści, wystarczy mieć aplikację mobilną banku i pobrać kod promocyjny. Za zakupy należy zapłacić kartą debetową lub kredytową Credit Agricole lub BLIKIEM. Promocję dnia można odkryć klikając w ikonę renifera. Oferty partnerów są limitowane i dostępne do 24 grudnia.