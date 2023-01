Na ferie zimowe z nowym kontem GO! w Credit Agricole

Ruszyły ferie zimowe – jeśli planujesz wyjazd swojego dziecka, pomyśl o założeniu mu konta w banku. To bezpieczniejsze miejsce do przechowywania pieniędzy niż portfel – szczególnie podczas zjazdów ze stoku. Dodatkowo takie rozwiązanie to dla młodego człowieka symbol dorosłości i możliwość uczenia się gospodarowania pieniędzmi na wczesnym etapie, a dla rodzica gwarancja bezpieczeństwa.

- Konto i karta to prawdziwa wygoda zarówno dla dziecka, jak i rodzica. Jeżeli nasze dziecko będzie pilnie potrzebowało dodatkowej gotówki na wyjeździe, możemy mu ją przelać w kilka sekund. Na karcie można też ustawić odpowiednie limity, tak by dziecko mogło wydać dziennie tylko określoną przez nas kwotę – podkreśla Marcin Jagodziński, dyrektor Departamentu Zarządzania Segmentami, Daily Banking oraz Produktami Oszczędnościowymi w Credit Agricole.

Dla najmłodszych klientów bank przygotował ofertę „100 zł KieszonkoweGO”. Dzięki niej osoby w wieku 13-18 lat, które założą Konto dla Ciebie GO! mogą otrzymać premię – kieszonkowe o łącznej wartości 100 zł oraz kartę z wybranym przez siebie wizerunkiem za darmo. Wystarczy do 31 marca założyć Konto dla Ciebie GO! wraz z kartą debetową. Następnie w każdym z pięciu kolejnych miesięcy po otwarciu konta wykonać min. 3 transakcje bezgotówkowe na dowolną kwotę i zalogować się do CA24 Mobile lub CA24 eBanku co najmniej 1 raz. Cząstkowa premia, czyli 20 zł, zostanie wypłacona na nowo otwarte Konto dla Ciebie GO! do końca miesiąca następującego po tym, w którym został spełniony warunek aktywności. Konto dla Ciebie GO! można otworzyć dziecku w dowolnej placówce banku Credit Agricole.

Posiadacze konta mają dostęp do najnowszej aplikacji CA24 Mobile. Mogą także korzystać z płatności: Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay lub BLIK. Prowadzenie konta oraz przelewy internetowe są bezpłatne. Można też bezpłatnie wypłacać gotówkę ze wszystkich bankomatów w Polsce.

Poza ofertą dla młodych, bank przygotował też specjalną ofertę dla rodziców. Zachęca do otwarcia swojego flagowego Konta dla Ciebie. Nowi klienci, którzy otworzą Konto dla Ciebie, zapewnią wpływ na konto w wysokości 300 zł i wykonają określoną liczbę transakcji kartą, telefonem, zegarkiem lub BLIKIEM, mogą otrzymać od banku nawet 555 zł.