Nowy Senior Country Officer Credit Agricole w Polsce

Bernard Muselet z finansami jest związany od ponad 30 lat. Do Grupy Credit Agricole dołączył w 2008 roku jako wiceprezes linii biznesowej Leasing & Factoring, odpowiedzialny za rozwój we Francji, a także na rynkach międzynarodowych. Następnie objął stanowisko zastępcy dyrektora generalnego w Regional Bank Credit Agricole d'Ille-et-Vilaine. W latach 2019-22 był prezesem zarządu Crédit du Maroc, gdzie odpowiadał m.in. za: transformację cyfrową i technologiczną, rozwój sieci sprzedaży oraz utworzenie nowej siedziby w Casablance.

Nowy Senior Country Officer dobrze zna Polskę i polski rynek finansowy. W latach 2013-15 był członkiem Rady Nadzorczej spółki leasingowej EFL i jednym z inicjatorów uruchomienia w Grupie EFL działalności faktoringowej.

- To dla mnie wielki zaszczyt, że dołączam do banku Credit Agricole i będę mógł pracować nad jego rozwojem, jak również nad umacnianiem pozycji Grupy Credit Agricole w Polsce. Naszą siłą są niewątpliwie bardzo dobre relacje z klientami, czego wyrazem jest pozycja w czołówce najchętniej rekomendowanych banków w Polsce. To bardzo dobra baza do dalszego rozwoju i zdobywania nowych klientów. W najbliższych latach będziemy się skupiać na zyskownym rozwoju organicznym, a dzięki znaczącym inwestycjom w technologię i ofertę chcemy także znacząco zwiększyć udziały w rynku i rozpoznawalność naszej marki. Cieszę się, że mogę podjąć to wyzwanie w towarzystwie fantastycznego zespołu ludzi - powiedział Bernard Muselet.

Dotychczasowy Senior Country Officer Credit Agricole w Polsce, Jean Bernard Mas, po zakończeniu swojej misji w Polsce, został powołany na stanowisko prezesa zarządu BforeBanku we Francji, który również należy do Grupy Credit Agricole.

Grupa Crédit Agricole jest jedną z dziesięciu największych instytucji finansowych na świecie. Obecnie funkcjonuje w 47 krajach na świecie i obsługuje ponad 50 milionów klientów. W Polsce grupa obecna jest od 2001 r. Należą do niej: Credit Agricole Bank Polska, Europejski Fundusz Leasingowy wraz ze spółkami zależnymi, Credit Agricole Ubezpieczenia oraz Amundi Polska TFI.

Credit Agricole Bank Polska to nowoczesny bank uniwersalny, który łączy empatię odpowiedzialnych pracowników oraz inteligentne, nowoczesne technologie, rozumie potrzeby klientów i zapewnia im realne korzyści, a także proponuje rozwiązania, które przyjemnie zaskakują. Obsługuje ponad 1 mln klientów indywidualnych, małych i średnich firm, korporacji, a także rolników i przedsiębiorców rolnych. Oferuje całą gamę produktów i usług bankowych, a także usług ubezpieczeniowych i assistance, dostępnych zdalnie przez serwisy CA24 (telefoniczny, internetowy, mobilny) oraz w sieci ponad 400 placówek własnych i partnerskich. Jest także jednym z liderów rynku kredytów konsumenckich.

Credit Agricole jest firmą odpowiedzialną społecznie, która przykłada dużą wagę do ochrony środowiska. Jako pierwszy bank w Polsce wprowadził na rynek kartę płatniczą z ekotworzywa, które rozkłada się szybciej niż plastik, od trzech lat realizuje również ogólnopolską kampanię edukacyjną #mniejplastiku. W 2022 r. bank wdrożył nowatorską aplikację CA24 Mobile Pełna Korzyści. Jej posiadacze mogą korzystać m.in. z Klubu Korzyści, który jest największym w Polsce programem rabatowym, w którym dostępne są towary i usługi ponad 10 000 partnerów.