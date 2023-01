Do 2400 zł premii za otwarcie Konta Biznes w Credit Agricole

Konta Biznes w banku Credit Agricole to rodzina trzech rachunków firmowych dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców. Konto Solista Biznes przeznaczone jest przede wszystkim dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, natomiast konta Sonata Biznes i Symfonia Biznes przeznaczone są dla małych i średnich firm. Wszystkie pakiety Konta Biznes wyposażone są w szereg udogodnień ułatwiających zarządzanie finansami: nowoczesny e-bank, aplikację mobilną CA24 Mobile do zarządzania kontem firmowym, płatnościami, oszczędnościami i kredytami, a także płatności mobilne Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay i Swatch Pay

Klienci, którzy do 30 czerwca zdecydują się na założenie rachunku wraz z kartą płatniczą oraz dostępem do serwisów CA24 (CA24 eBank, CA24 Mobile), mogą skorzystać ze specjalnej oferty i zyskać nawet 2400 zł premii na swoje konto. W ramach promocji bank oferuje: 1) zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku bieżącego na 12 miesięcy; 2) zwolnienie z opłaty za przelewy Elixir (w tym do ZUS/US oraz Split Payment) zlecone w CA24 eBank i CA24 Mobile przez 12 miesięcy; 3) możliwość otrzymania następujących premii:

100 zł dla klientów, którzy otworzą konto w aplikacji mobilnej CA24 Mobile Otwórz Konto Biznes i zapewnią co najmniej 500 zł wpływu w pierwszym miesiącu po jego otwarciu;

1800 zł dla aktywnych klientów: do 300 zł za przelewy do ZUS lub US (25 zł miesięcznie przez 12 miesięcy) do 1500 zł premii moneyback za płatności kartą debetową (3 proc. max 125 zł miesięcznie przez 12 miesięcy), pod warunkiem wykonania przez klienta minimum 3 płatności kartą w każdym miesiącu;

500 zł za podpisanie pierwszej umowy kredytowej dla MŚP lub umowy na korzystanie z terminala POS/SoftPOS w okresie 12 miesięcy od otwarcia konta. W przypadku premii za POS/SoftPOS klient musi dodatkowo spełnić warunek regularnych wpływów z transakcji POS w wysokości minimum 500 zł miesięcznie przez kolejne trzy miesiące.

- Jesteśmy bankiem, który skupia się na potrzebach swoich klientów i stale dostarcza im nowych korzyści. Oferta, którą proponujemy od stycznia należy do najbardziej atrakcyjnych na rynku i jestem przekonany, że przyciągnie uwagę wielu przedsiębiorców – mówi Marcin Jagodziński, dyrektor Departamentu Zarządzania Segmentami, Daily Banking oraz Produktami Oszczędnościowymi w Credit Agricole.

Przez aplikację mobilną CA24 Otwórz Konto Biznes rachunek mogą otworzyć przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz rolnicy indywidualni, którzy posiadają aktualne dane w bazach rejestrowych CEIDG i GUS. Do uruchomienia konta wystarczy smartfon z aparatem fotograficznym, dowód osobisty i połączenie z Internetem. Bank wykorzystuje technologię umożliwiającą potwierdzenie tożsamości użytkownika za pomocą biometrii twarzy oraz weryfikację autentyczności dowodu osobistego.

- Możliwość otwarcia konta biznesowego zdalnie, bez obowiązku wizyty w oddziale, to odpowiedź na potrzeby naszych klientów. To także korzystanie z możliwości, jakie daje świetnie rozwijający się rynek nowych technologii. Biometria, którą stosujemy, nie tylko przyśpiesza procesy, ale jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo dostępu do naszych usług - mówi Anna Grechowicz-Dorosz, dyrektor Departamentu Rozwoju MŚP i Agrobiznesu w banku Credit Agricole.

Klienci firmowi, którzy założą Konto Biznes, od pierwszego dnia współpracy z bankiem mogą liczyć także na propozycje finansowania swojej działalności. Bank oferuje na przykład Zielony Kredyt Inwestycyjny z obniżoną marżą, okresem kredytowania do 15 lat i kwotą do 10 mln zł. Dzięki niemu można sfinansować m.in. zakup lub budowę energooszczędnych budynków, zakup i wymianę maszyn i urządzeń na energooszczędne lub na instalację odnawialnych źródeł energii.