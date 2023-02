Credit Agricole i pashaBiceps na IEM EXPO w Katowicach

IEM EXPO 2023 już w ten weekend przyciągnie tysiące fanów gier i technologii do Katowic. Dla pasjonatów esportu dostępne będzie ponad 8 tys. m2 przestrzeni targowej wypełnionej aktywnościami, nowościami technologicznymi i gamingowymi, rywalizacją i innymi atrakcjami. Expo jest wydarzeniem towarzyszącym Intel Extreme Masters Katowice 2023, największemu turniejowi esportowemu w Polsce.

Credit Agricole przygotował specjalną strefę ze stanowiskami do gry oraz trenażerami rowerowymi. Już w tę sobotę i w niedzielę uczestnicy eventu będą mogli spotkać Jarosława pashęBicepsa Jarząbkowskiego, zagrać z nim w CS:GO lub pościgać się na rowerach. Nie zabraknie również atrakcyjnych nagród, które będzie można wygrać w turniejach w CS:GO oraz firmowych gadżetów.

- Środowisko gamingu i esportu jest nam bliskie i aktywnie działamy w nim już od kilku lat. Udział w takiej imprezie, jaką jest IEM EXPO, to doskonała okazja do poznania wielu fantastycznych ludzi, zafascynowanych tym światem. Chcemy im pokazać naszą specjalną ofertę, która łączy wirtualny świat gier z bankowością w świecie realnym – mówi Marcin Jagodziński, dyrektor Departamentu Zarządzania Segmentami, Daily Banking oraz Produktami Oszczędnościowymi w Credit Agricole.

Na miejscu będzie można skorzystać z wyjątkowej oferty „Konta dla graczy z bonusami”. W promocji klienci mogą zdobyć bankowe gadżety, m.in. limitowaną koszulkę turniejową z podpisem pashyBicepsa. Z myślą o fanach e-sportu, Credit Agricole wprowadził też trzy nowe wizerunki kart do konta z podpisem pashyBicepsa. Aby skorzystać z promocyjnej oferty należy założyć jeden z czterech pakietów Konta dla Ciebie, wyrazić zgody opisane w regulaminie i zamówić do konta kartę Mastercard. Dodatkowo, jeśli klient wykona co najmniej pięć transakcji kartą w każdym miesiącu oraz w ciągu pół roku minimum raz w miesiącu zaloguje się do serwisu internetowego CA24 eBank lub aplikacji CA24 Mobile, za każdy miesiąc aktywności otrzyma 20 zł do platformy STEAM.