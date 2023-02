Credit Agricole sfinansuje budowę sieci biogazowni realizowanych przez agriKomp

Klienci agriKomp będą mogli skorzystać z Zielonego Kredytu Inwestycyjnego Credit Agricole, który przeznaczony jest na inwestycje w odnawialne źródła energii, biogazownie oraz modernizacje gospodarstw pod kątem poprawy dobrostanu zwierząt. Bank sfinansuje zarówno nowe inwestycje, jak również dostarczy środki przeznaczone na rozbudowę lub modernizację istniejących obiektów.

- Planujemy realizować kilkanaście tego typu inwestycji w ciągu roku, a Credit Agricole stał się właśnie naszym wiodącym partnerem finansowym. Jakość oferty banku i jej dostępność są tak atrakcyjne, że z pełnym przekonaniem będziemy proponować ją naszym klientom i partnerom – mówi Przemysław Krawczyk, prezes agriKomp Polska.

Zielony Kredyt Inwestycyjny na budowę biogazowni może zostać udzielony nawet na okres 20 lat do kwoty 20 mln zł. Bank refinansuje nakłady inwestycyjne poniesione do 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku kredytowego, a także oferuje refinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów inwestycyjnych na budowę biogazowni. Klienci i partnerzy firmy agriKomp, mogą skorzystać również z kredytu pomostowego na sfinansowanie podatku VAT oraz przyznanej dotacji do inwestycji.

- Do oceny każdej transakcji podchodzimy bardzo indywidualnie, mając na uwadze nie tylko założenia biznesplanu, ale też otoczenia mikro i marko ekonomicznego planowanego przedsięwzięcia oraz indywidualne potrzeby każdego klienta. Jesteśmy bardzo elastyczni i wspólnie z klientami zawsze potrafimy znaleźć najlepsze rozwiązania – wyjaśnia Arkadiusz Krygier, dyrektor Departamentu Współpracy z Partnerami i Wsparcia Sprzedaży MŚP i Agrobiznesu.

- Jesteśmy bankiem zaangażowanym ekologicznie i jednym z naszych strategicznych celów jest wspieranie klientów w transformacji energetycznej. Rozwój sieci biogazowni rolniczych jest ważnym elementem tego procesu. Wierzymy, że lider branżowy w Europie, jakim jest agriKomp, pomoże nam zrealizować ten plan z obopólną korzyścią dla biznesu i środowiska – dodaje Arkadiusz Krygier.

AgriKomp jest wiodącym wykonawcą budowy i modernizacji biogazowni rolniczych na świecie i w Polsce. Zajmuje się projektowaniem, finansowaniem, realizacją prac budowlanych, a także organizacją usług biologicznych i technologicznych.

