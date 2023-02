Credit Agricole obniży marże kredytu hipotecznego obecnym klientom

W Credit Agricole obecni klienci mogą wziąć kredyt hipoteczny na preferencyjnych warunkach. Osoby, które mają w Credit Agricole konto osobiste min. 3 miesiące i wniosą przynajmniej 20 proc. wkładu własnego, mogą skorzystać z oferty kredytu z marżą 1,79 proc. Okres kredytowania to nawet 35 lat, a za wcześniejsza spłatę nie ma prowizji.

- W czasach rosnącej inflacji i wysokich stóp procentowych nie jest łatwo podjąć decyzję o kupnie mieszkania czy domu. Wiemy jednak, że jest to marzenie wielu naszych klientów. Dlatego obecnym klientom zdecydowaliśmy się obniżyć marżę kredytu hipotecznego, po to, by ułatwić im realizację tego celu – podkreśla Małgorzata Lener, product manager ds. produktów hipotecznych.

Credit Agricole, jako jeden z nielicznych kredytodawców, oferuje aż siedmioletni okres stałego oprocentowania. Kredytobiorcy, którzy zdecydują się na kredyt z okresową stałą stopą mają pewność, że przez ten czas wysokość ich miesięcznej raty nie zmieni się, niezależnie od sytuacji rynkowej. Po siedmiu latach klient może wybrać, czy nadal chce spłacać kredyt ze stałą stopą procentową, czy wybrać oprocentowanie zmienne.