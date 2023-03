Credit Agricole wprowadza widżety do aplikacji mobilnej

Credit Agricole jest jednym z pierwszych banków w Polsce, który wykorzystał nową funkcję systemu iOS 16. Widżety, to inaczej mówiąc ikonki skrótów prowadzących bezpośrednio do formularza przelewu lub generatora BLIK bez konieczności otwierania aplikacji. Aby wykonać przelew trzeba kliknąć w widżet i podać PIN mobilny. Z kolei przy korzystaniu z widżetu prowadzącego do kodu BLIK logowanie nie jest wymagane, jeżeli włączona jest funkcja „BLIK przed zalogowaniem”.

– Jako nowoczesny bank skupiony na człowieku, dostarczamy naszym klientom takich rozwiązań, jakich potrzebują. Widżety przelewów i BLIKA umożliwiają użytkownikom szybki dostęp do tych funkcji, co przekłada się na realną oszczędność czasu. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia i przyśpiesza korzystanie z codziennej bankowości: wypłacania pieniędzy z bankomatu bez użycia karty, płatności w sklepach czy tradycyjnych przelewów – Marcin Olech, manager ds. rozwoju bankowości internetowej w Credit Agricole.

Jak ustawić widżet ekranu blokady? Należy dotknąć i przytrzymać ekran blokady do momentu, gdy pojawi się przycisk „dostosuj”. Następnie należy wybrać ten przycisk, po czym dotknąć pole poniżej zegara, aby zobaczyć widżety, które można dodać. Teraz wystarczy znaleźć widżet CA24 Mobile i kliknąć bądź przeciągnąć go na wybrane miejsce – i gotowe. Od tego momentu przelewy lub BLIK mogą być dostępne z poziomu ekranu blokady.

Aplikację CA24 Mobile – pełną korzyści można pobrać w Google Play i App Store. Widżety na ekranie głównym oraz blokady są obsługiwane wyłącznie przez iOS 16.