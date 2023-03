Komputery od banku dla niesłyszących uczniów

Komputery stacjonarne Dell wraz z ciekłokrystalicznymi monitorami podarowane zostały szkole przy ul. Dworskiej we Wrocławiu w ramach programu "Zamieniam się w słuch", który Credit Agricole realizuje od ponad trzech lat.

- W tym czasie wiele razy słyszeliśmy, że głusi nie lubią, jak nazywa się ich niepełnosprawnymi. Oni są sprawni i mają dokładnie takie same potrzeby, jak słyszący: chcą się uczyć, rozwijać, zdobyć dobrą pracę. Mamy nadzieję, że te komputery bardzo im w tym pomogą - mówi Sebastian Hutny, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Credit Agricole.

Dzięki darowiźnie banku, szkoła mogła odnowić sprzęt w swojej pracowni informatycznej. Niesłyszący i niedosłyszący uczniowie uczą się w niej obsługi najpopularniejszych programów i korzystania z nowoczesnych usług.

- Świat cyfrowy rozwija się dynamicznie i sprzęt informatyczny starzeje się bardzo szybko. Od kształcenia zależy konkurencyjność naszych uczniów z niepełnosprawnościami na rynku pracy, więc nadążenie za coraz nowszymi technologiami jest niezwykle ważne w edukacji. Jesteśmy wdzięczni za to, że szkolnictwo specjalne w tym nasz Ośrodek zyskuje w tej sferze ogromne wsparcie, a zwłaszcza za dostrzeżenie tego wciąż żywego wyzwania. Partnerstwo banku Credit Agricole jest dla nas nieocenioną pomocą. Komputery przekazane przez bank pozwoliły na rozwój technologii TIK w naszych szkołach, trafiły do pracowni komputerowych do klas lekcyjnych, są wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli w ich codziennej pracy. W internacie utworzyliśmy małą kafejkę internetową, dzięki której młodzież i dzieci mogą korzystać z zasobów Internet do pracy oraz do relaksu czasie wolnym – informuje Krzysztof Kowal, dyrektor Ośrodka.

Komputerowa darowizna jest pierwszym wspólnym projektem Credit Agricole i Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12. Ale już planowane są kolejne: np. wycieczki z przewodnikiem czy szkolenia z wiedzy o domowych finansach.

Bank współpracuje na stałe z wrocławską fundacją Fonis oraz Polską Fundacją Osób Słabosłyszących w Warszawie. W ramach wspólnych działań współfinansował m.in. realizację filmowej szkoły rodzenia w języku migowym oraz cykl szkoleń na temat bezpiecznego bankowania przez Internet dla niesłyszących seniorów. Podopieczni współpracujących z bankiem fundacji mogli także wziąć w koncertach Dawida Podsiadło w Starachowicach i Katowicach (sale koncertowe wyposażone zostały w przenośną pętlę indukcyjną).

- Dbamy o to, by być bankiem przyjaznym dla osób niesłyszących i niedosłyszących. Wszystkie nasze placówki oraz telefoniczne Contact Center wyposażone są w systemem zdalnego tłumaczenia polskiego języka migowego MIGAM. W dwudziestu placówkach bankowych w największych miastach zainstalowaliśmy pętle indukcyjne poprawiające jakość sygnału odbieranego przez aparaty słuchowe, a dodatkowo tłumaczymy na język migowy nasze reklamy i oferty - informuje Przemysław Przybylski.

- Głusi klienci mogą zamówić wzory treści dokumentów bankowych przetłumaczonych na język migowy. Mamy dla nich także dedykowaną ofertę: Konto dla Ciebie VIP bez opłat za prowadzenie rachunku, korzystanie z karty wielowalutowej, wypłaty z bankomatów na całym świecie i przelewy ekspresowe Express Elixir - dodaje Przybylski.

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących oraz z innymi niepełnosprawnościami we Wrocławiu jest zespołem placówek obejmujących: przedszkole, szkołę podstawową, szkoły zawodowe, technikum, liceum ogólnokształcące oraz szkołę policealną.

Ośrodek kształci według tej samej podstawy programowej, jaką realizują dzieci we wszystkich szkołach w Polsce. Uczą się tu zarówno uczniowie niesłyszący i głusi, jak i niedosłyszący. Coraz większą grupę uczniów stanowią dzieci zaimplantowane.

Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne dostosowane są zarówno pod względem metody nauczania, jak i językowym do możliwości i potrzeb każdego z uczniów. Równolegle z edukacją prowadzona jest rewalidacja, którą zapewniają wykształceni i przygotowani nauczyciele i wychowawcy, a także szerokie grono specjalistów prowadzących zajęcia logopedyczne, zajęcia integracji sensorycznej, muzykoterapii, gimnastyki korekcyjnej itp.