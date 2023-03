Promocja kart kredytowych w Credit Agricole

W ramach promocji banku Credit Agricole „Więcej radości z kartą kredytową” klienci otrzymają nawet 480 zł premii. Bank zwróci klientom 10 zł za każde wydane min. 200 zł w jednej transakcji – maksymalnie 40 zł miesięcznie. Wystarczy, że kupią kartę Mastercard/Visa Silver z limitem min. 4 tys. zł bądź Mastercard/Visa Gold z limitem min. 5 tys. zł oraz są lub zostaną posiadaczami Konta dla Ciebie w Credit Agricole. Dodatkowo klienci nie zapłacą za wydanie karty Gold, a w przypadku karty Silver zostaną zwolnieni na rok z opłaty miesięcznej.

- To kolejny raz, kiedy wychodzimy z tak atrakcyjną promocją do naszych klientów. Ta oferta cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego chętnie do niej wracamy. Tym razem chcemy zaoferować dodatkową korzyść w postaci zwolnienia z opłaty za kartę w pierwszym roku – mówi Mateusz Dziuba, dyrektor Biura Kart Kredytowych i Płatności Alternatywnych.

Promocja skierowana jest do osób, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie miały karty kredytowej w Credit Agricole.