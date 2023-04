„Save the Earth – Zrównoważenie ma znaczenie” to międzynarodowy konkurs kreatywny zorganizowany przez Akademię Leona Koźmińskiego skierowany do uczniów i uczennic szkół średnich na terenie Polski i Islandii. Jego organizatorem jest Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Celem konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do zainteresowania się problematyką zrównoważonego rozwoju oraz poszukiwania innowacyjnych rozwiązań na rzecz ochrony środowiska. Bank Credit Agricole jest partnerem strategicznym wydarzenia.

- Udział w takich inicjatywach to wyjątkowa okazja, aby zwrócić uwagę na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska. Wierzymy, że edukacja w tym zakresie, zwłaszcza w powiązaniu z nowymi technologiami, jest kluczowa dla przyszłości naszej planety

i społeczeństwa. Dlatego angażujemy się w działania na rzecz zwiększenia świadomości

i zachęcania ludzi do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Konkurs, to doskonały sposób, aby pokazać, że innowacje i zrównoważony rozwój idą ze sobą w parze i mają ogromne znaczenie dla przyszłości naszego środowiska – mówi Ewa Deperas-Jarczewska, menadżerka w Zespole ds. Corporate Sustainability w Credit Agricole.

Konkurs adresowany jest do uczniów i uczennic szkół średnich, którzy chcą podzielić się swoimi pomysłami na zrównoważony rozwój. Zadanie polega na nakręceniu krótkiego filmu (max. 60 sekund) lub przygotowaniu prezentacji (min. 5 slajdów) na temat rozwiązań, które mogą pomóc naszej planecie i społeczeństwu w przyszłości. Uczestnicy i uczestniczki mają do wyboru dwa obszary tematyczne: EKO-TECH – technologia, która może zmienić Twój dom/szkołę/miejscowość lub MAŁE, A SKUTECZNE, czyli proste pomysły, które zmienią Twoje otoczenie na bardziej ekologiczne. Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć TUTAJ.

Akademia Leona Koźmińskiego jest najlepszą uczelnią biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej, która od lat propaguje ideę zrównoważonego rozwoju. Jako pierwsza uczelnia w Polsce określiła własną Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2020-2030. Uczelnia od wielu lat prowadzi badania naukowe, organizuje konferencje i szkolenia z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz edukuje studentów na ten temat. Od grudnia 2021 Credit Agricole współpracuje z organizacją Green Koźmiński, która działa przy uczelni, w ramach cyklu Koźmiński Green Talks. Ma on służyć przede wszystkim szerzeniu edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, informowaniu o najnowszych trendach czy wymianie opinii w przyjazny i przystępny sposób.