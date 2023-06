SoftPos Credit Agricole i Elavon wyróżniony w raporcie Turbiny Polskiej Gospodarki 2023

W kategorii produktów i usług bankowych eksperci Gazety Finansowej docenili system SoftPos z kredytem obrotowym pod wpływy z terminali w banku Credit Agricole. Rozwiązanie zostało wyróżnione za ergonomię użytkowania, możliwość optymalizacji kosztów prowadzania działalności oraz zapewnienie dodatkowego źródła finansowania w jednym, prostym procesie.

Z systemu SoftPos mogą korzystać klienci biznesowi Credit Agricole, którzy w swojej codziennej działalności chcą w łatwy sposób przyjmować płatności zbliżeniowe. Wystarczy na smartfonie lub tablecie z systemem Android 8.0 zainstalować aplikację Elavon SoftPos. To rozwiązanie pozwala zrezygnować z zakupu lub najmu dodatkowego sprzętu, jak PIN pady, terminale płatnicze czy drukarki mobilne. Nie wymaga również instalowania całej infrastruktury niezbędnej do przesyłania danych, co pozwala przyjmować płatności w dowolnym miejscu przy jednoczesnej gwarancji bezpieczeństwa transakcji.

Dodatkowo system SoftPos zmniejsza koszty bieżącego funkcjonowania biznesu. Miesięczna opłata za korzystanie z aplikacji jest nawet dziesięciokrotnie niższa od opłat za dzierżawę tradycyjnych terminali. W zależności od rodzaju oferty wynosi tylko 4 lub 5 zł.

- Niezależnie od branży sprawna obsługa klientów pomaga małym firmom budować swoją wiarygodność i stabilną pozycję na rynku. Dzięki wykorzystaniu systemu SoftPos, czyli de facto jednego urządzenia do różnych zadań, przedsiębiorcy zyskują wygodę, mobilność i oszczędności. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że istnieje ogromny rynek dla naszej aplikacji – mówi Filip Kaczmarek, dyrektor Pionu Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Agrobiznesu w Credit Agricole.

Wraz z terminalem SoftPos bank Credit Agricole oferuje również kredyt obrotowy pod wpływy z terminalu nawet do kwoty 10 tys. zł już od pierwszego dnia prowadzonej działalności, a nowi klienci mogą dodatkowo uzyskać premię nawet do 2400 zł za założenie Konta Biznes. Z promocji na rachunek bankowy z bonusem klienci mogą skorzystać tylko do 30 czerwca 2023 r.

W 2022 r. Credit Agricole jako pierwszy bank na polskim rynku wdrożył dla wszystkich swoich klientów biznesowych nowoczesny system akceptacji płatności zbliżeniowych SoftPos. Dostawcą rozwiązania są: polski fintech SoftPos.eu oraz firma Elavon - lider na rynku płatności.