Rok filmów za darmo w Cinema City od Credit Agricole

Cinema City Unlimited to pierwszy w Polsce program abonamentowy oferujący możliwość oglądania filmów bez limitu, na dużym ekranie w kinach Cinema City. Posiadacze karty mają do dyspozycji ponad 200 premier każdego roku. Klienci Credit Agricole mogą zyskać do 100 proc. wartości subskrypcji karty Cinema City Unlimited, maksymalnie 50 zł premii miesięcznie, aż 12 razy. W sumie w całym okresie promocji (tj. 18 miesięcy) można zyskać nawet 600 złotych.

- Odpowiadamy na potrzeby kinomaniaków, którzy dzięki naszej ofercie bez ograniczeń mogą korzystać z szerokiej oferty filmowej. Specjalnie na tę okazję przygotowaliśmy wyjątkowe wizerunki kart płatniczych, które bez dodatkowej opłaty wydajemy uczestnikom promocji. Planujemy też eventy w kinach, podczas których umożliwimy klientom otwarcie konta i skorzystanie z promocji - mówi Aldona Pojda-Niedźwiedź, manager zespołu partnerstw strategicznych.

Żeby skorzystać z oferty należy otworzyć konto w jednym z dwóch pakietów: Konto dla Ciebie lub Konto dla Ciebie VIP, z kartą Visa Cinema i być zarejestrowanym uczestnikiem programu Cinema City Unlimited. Następnie wystarczy płacić kartą Visa Cinema City za subskrypcję Cinema City Unlimited w ramach Miesięcznego Planu Płatności oraz wykonać tą kartą minimum 10 transakcji w miesiącu za zakupy w internecie.

Dodatkowo, dla wszystkich obecnych posiadaczy konta lub karty kredytowej, Credit Agricole wraz z Cinema City przygotował wyjątkowe zniżki na zakupy w barach Cinema City. Na start proponuje rabat 10 proc. na: średnią ofertę specjalną z popcornem, dużą ofertę specjalną z popcornem oraz ofertę duet z popcornem.