Rękawica uciskowa dla dzieci z autyzmem zwyciężyła w konkursie startupowym "Change It"

Od połowy stycznia dziesięć interdyscyplinarnych zespołów złożonych ze studentów Uniwersytetu SWPS i Politechniki Wrocławskiej pracowało nad rozwojem innowacyjnych projektów ułatwiających rozwiązywanie wybranych problemów społecznych (osiem teamów dotrwało do finału).

Studenci rozwijali swoje projekty pod okiem i przy współpracy doświadczonych praktyków biznesu. Po zakończeniu okresu rozwojowego odbyła się finałowa sesja pitchingowa, podczas której zespoły zaprezentowały swoje rozwiązania i ich modele biznesowe. Jury konkursu wybrało i nagrodziło trzy najlepsze rozwiązania.

Pierwsze miejsce zdobył projekt rękawicy przeznaczonej do stymulacji uciskowej dla dzieci ze spektrum autyzmu. Drugą nagrodę zdobyła aplikacja ułatwiającą wyszukiwanie miejsc przyjaznych dla osób z niepełnosprawnościami i neuroróżnorodnych. Trzecie miejsce przyznane zostało projektowi aplikacji umożliwiającej przekazywanie bioodpadów (np. resztek jedzenia) osobom zainteresowanym wykorzystaniem ich do innych celów (np. kompost, czy dokarmianie zwierząt). Najlepsze zespoły otrzymały granty finansowe na dalszy rozwój swoich projektów oraz upominki od Credit Agricole i Mastercard.

- Ten konkurs to fajne intelektualne spotkanie z młodymi i pełnymi zapału ludźmi, którym chce się zmieniać świat na lepszy. Jestem dumny, że wraz z Uniwersytetem SWPS, Politechniką Wrocławską i Mastercard również nasz bank pomaga tym ludziom rozwijać skrzydła - powiedział po wręczeniu nagród członek jury Przemysław Przybylski, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Credit Agricole.

- To bardzo ważne, by rozwiązywać właściwe, istotne problemy i dzięki technologiom zwiększać pozytywny wpływ i rozwiązywać skomplikowane wyzwania, których tak wiele w dzisiejszym świecie. Do tego właśnie potrzebne są różnorodne zespoły, których członkowie uzupełniają swoje kompetencje - dodała Patrycja Radek, jedna koordynatorek konkursu "Change It - impactful innovation challenge".

***********

Dodatkowych informacji udziela

Przemysław Przybylski

Rzecznik Prasowy Credit Agricole

tel. 519 019 041

e-mail: prprzybylski@credit-agricole.pl