Otwórz Konto Biznes w Credit Agricole i zgarnij bonus +

Konta firmowe banku Credit Agricole to oferta dopasowana do potrzeb różnych grup zawodowych i do skali działań biznesowych. W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą najlepiej sprawdzi się rachunek Solista Biznes, natomiast Sonata Biznes i Symfonia Biznes są przeznaczone dla małych i średnich firm. W nowej specjalnej ofercie banku Credit Agricole konto można otworzyć do 30 września. W jej ramach klienci zostaną zwolnieni z opłat za prowadzenie rachunku bieżącego i za przelewy Elixir zlecone w e-banku lub aplikacji CA24 Mobile. Dodatkowo właściciel rachunku może otrzymać następujące premie:

50 zł dla klientów, którzy otworzą konto w aplikacji mobilnej CA24 Mobile i zapewnią co najmniej 1000 zł wpływu do końca kolejnego miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta;

750 zł dla aktywnych klientów: do 150 zł za przelewy do ZUS lub US (25 zł miesięcznie przez sześć miesięcy) do 600 zł premii moneyback za płatności kartą debetową (3 proc. max 100 zł miesięcznie przez 6 miesięcy), pod warunkiem wykonania przez klienta minimum 3 płatności kartą w każdym miesiącu;

200 zł za podpisanie umowy korzystania z terminalu płatniczego w wersji tradycyjnej POS lub na urządzenia mobilne SoftPOS w okresie sześciu miesięcy od otwarcia rachunku, pod warunkiem zapewnienia wpływów z transakcji terminalowych w wysokości 500 zł miesięcznie przez kolejne trzy miesiące;

300 zł za podpisanie pierwszej umowy kredytu firmowego w okresie sześciu miesięcy od otworzenia konta.

- W naszej nowej ofercie premiujemy rozwiązania, które usprawniają i ułatwiają prowadzenie biznesu i z których przedsiębiorcy korzystają najczęściej. Z nowym Kontem Biznes mogą zatem wykonywać swoje codzienne zadania, a dodatkowo otrzymają bonus pieniężny – mówi Marcin Jagodziński, dyrektor Departamentu Zarządzania Segmentami, Daily Banking oraz Produktami Oszczędnościowymi w Credit Agricole.

W ramach pakietów kont firmowych w Credit Agricole przedsiębiorcy mogą liczyć na różnorodne udogodnienia, które ułatwiają zarządzanie finansami firmowymi. Klienci mają do dyspozycji m.in. nowoczesny e-bank, przyjazną i intuicyjną aplikację mobilną CA24 Mobile, a także płatności mobilne Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Swatch Pay i Xiaomi Pay. Ponadto bank proponuje również nowoczesne rozwiązania do obsługi płatności bezgotówkowych – obok tradycyjnego terminala klienci mogą skorzystać z opcji SoftPOS. Dzięki aplikacji ElavonSoftPOS można łatwo zmienić smartfon czy tablet (z systemem Android 8.0 lub nowszym) w terminal płatniczy. W ten sposób przedsiębiorcy zyskują możliwość przyjmowania płatności w dowolnym miejscu, bez konieczności instalowania dodatkowych urządzeń i infrastruktury.

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz rolnicy indywidualni mogą otworzyć zdalnie konto firmowe Solista Biznes przez aplikację mobilną CA24 Mobile. Do uruchomienia konta wystarczy smartfon z aparatem fotograficznym, dowód osobisty i połączenie z Internetem. Bank wykorzystuje technologię umożliwiającą potwierdzenie tożsamości użytkownika za pomocą biometrii twarzy oraz weryfikację autentyczności dowodu osobistego. Przed założeniem konta klient powinien sprawdzić, czy dane firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Głównym Urzędzie Statystycznym są aktualne. W innym przypadku nie będzie możliwości założenia rachunku bankowego.

Klienci firmowi, którzy założą Konto Biznes, od pierwszego dnia współpracy z bankiem mogą liczyć także na propozycje finansowania swojej działalności. Bank oferuje na przykład Zielony Kredyt Inwestycyjny z obniżoną marżą, okresem kredytowania do 15 lat i kwotą do 10 mln zł. Dzięki niemu można sfinansować m.in. zakup lub budowę energooszczędnych budynków, zakup i wymianę maszyn i urządzeń na energooszczędne lub na instalację odnawialnych źródeł energii.

- W biznesie największym wyzwaniem jest zapewnienie płynności finansowej. Im łatwiejsze będzie zarządzanie finansami firmowymi, tym łatwiej przedsiębiorcom będzie skupić się na swoich działaniach biznesowych i na budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku – zapewnia Filip Kaczmarek, dyrektor Pionu Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Agrobiznesu