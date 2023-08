Dołącz do Akcji Czysta Wisła

Akcja Czysta Wisła to kolejna inicjatywa edukacyjno-ekologiczna organizowana w ramach naszej kampanii #mniejplastiku. W ciągu 10 dni: od 25 sierpnia do 3 września, wolontariusze i wolontariuszki z całej Polski posprzątają Wisłę na całej jej ponad 1000-kilometrowej długości: od źródeł na Baraniej Górze, aż po ujście w Gdańsku. Akcje sprzątania będą odbywały się również na wielu dopływach Wisły, np.: Brdzie, Radomce, Sanie, Sole czy Wieprzu.

Do Akcji Czysta Wisła przyłączać się mogą również mieszkańcy z innych części Polski. Każdy może posprzątać rzekę w swojej okolicy i pomóc walczyć z falą mikroplastikowych śmieci, które zatruwają rzeki i morza i mają coraz większy wpływ na zdrowie ludzi.

- Mikroplastik jest dosłownie wszędzie. Każdy człowiek nieświadomie połyka w ciągu roku ponad ćwierć kilograma mikroplastiku. Te niewidzialne dla ludzkiego oka drobiny są znajdowane we krwi, w mózgu i w płodach. Chcemy nagłaśniać ten problem i potrzebujemy do tego pomocy - mówi Przemysław Przybylski, rzecznik banku Credit Agricole.

- Zapraszamy do wspólnego sprzątania brzegów królowej polskich rzek - od gór aż do morza. Wisła to jedyna tak duża dzika rzeka w Europie i symbol czystej natury. Przywróćmy jej blask – dodaje.

Czysta Wisła - wspólna sprawa

Do akcji może dołączyć każdy chętny. - Wystarczy zebrać rodzinę i znajomych, zorganizować lokalny sztab akcji, wybrać miejsce i czas sprzątania i zgłosić się do regionalnego koordynatora. Jeśli ktoś nie chce zakładać własnego sztabu - może dołączyć do akcji, które organizuje ktoś inny. Koordynatorzy udzielą informacji gdzie odbywać się będą akcje, do których można dołączyć - zachęca Przemysław Przybylski.

Dla pierwszych pięćdziesięciu grup sprzątających nasz bank funduje finansowe granty na wsparcie organizacji akcji.

Regionalni koordynatorzy Akcji Czysta Wisła:

Na odcinku od źródeł Wisły do Krakowa akcje koordynuje Fundacja Ekologiczna Arka. Kontakt: Anna Sobańska, tel. 609 333 504, a.sobanska@fundacjaarka.pl

Akcje organizowane na odcinkach od Krakowa do Włocławka oraz od Grudziądza do Gdańska należy zgłaszać do Dominika Dobrowolskiego: dominik@cycling-recycling.eu, tel. 697 092 978.

Zgłoszenia akcji od Włocławka do Grudziądza należy kierować do Fundacja "Zielone Jutro". Kontakt: Karolina Kozłowska, Karolina.Kozlowska@zielonejutro.org.pl; tel. 509 652 783.

Dołącz do nas i wspólnie zadbajmy o czyste rzeki już dziś :)