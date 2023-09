Korzystny powrót do szkoły z Credit Agricole

W banku Credit Agricole trwa akcja „Korzystny powrót do szkoły”. Osoby, które otworzą Konto dla Ciebie GO! do 31 października, mogą zyskać 50 złotych. Wystarczy, że wykonają min. 3 transakcje w kolejnym miesiącu od otwarcia konta, a bank wypłaci im 10 zł premii. Jeżeli spełnią ten warunek przez 5 kolejnych miesięcy, otrzymają nawet 50 zł premii. A do tego otwierając konto w promocji zyskać mogą także kartę z wizerunkiem za darmo. Do wyboru mamy ponad 70 wizerunków.

- Własne konto uczy nasze pociechy odpowiedzialności za własne finanse. Pozwala nastolatkowi na samodzielną przygodę z bankowaniem, zarządzanie własnym budżetem przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad wydatkami dziecka przez rodziców – przekonuje Marta Kleszczyńska, menadżerka Zespołu Zarządzania Segmentami.

Dodatkowo, Credit Agricole proponuje Pakiet na Wypadki w wariancie Szkolnym. To szeroka ochrona od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Ubezpieczenie chroni dzieci m.in. na wypadek złamań wszystkich kości. Klienci mogą też skorzystać z pakietu świadczeń assistance. To pomoc powypadkowa obejmująca wizytę lekarza, rehabilitację, jak również wsparcie w nauce w razie potrzeby. To wszystko za 10 zł miesięcznie.

Każdy młody posiadacz Konta dla Ciebie GO! może odebrać 7 proc. rabatu do sklepu Komputronik. Wystarczy, że zaloguje się do aplikacji CA24 Mobile, kliknie w Korzyści, następnie Klub Korzyści i przejdzie do sekcji „Moje nagrody”. Rabat obowiązuje na wszystkie telefony, tablety i zegarki marki Samsung z wykluczeniem serii premierowych: Z Flip5, Z Fold5, Tab S9, Watch6. Kody zniżkowe można pobierać do 22 września lub do wyczerpania zapasów.