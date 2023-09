Weź limit w Credit Agricole i zyskaj

Wystartowała nowa promocja dla klientów Credit Agricole, którzy do tej pory nie zdecydowali się na limit w koncie. Każdy klient, który otworzy limit w promocji i do 30 października wykona min. 5 transakcji kartą debetową do konta, otrzyma od banku bon na 50 zł do Żabki. Po spełnieniu warunków bon pojawi się w Klubie Korzyści, w aplikacji CA24 Mobile.

Aby skorzystać z promocji wystarczy być posiadaczem Konta dla Ciebie, Konta dla Ciebie VIP lub Konta dla Ciebie MOVE oraz mieć zdolność kredytową. Minimalna kwota limitu wynosi 1,5 tys. zł. Promocja trwa do 22 września.