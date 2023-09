Credit Agricole liderem w przenoszeniu rachunków między bankami.

Polacy coraz częściej i chętniej zmieniają banki. Do przeniesienia rachunku do innej instytucji finansowej mogły zniechęcać uciążliwe formalności. Dziś rola klienta w tym procesie może być ograniczona do minimum. Stworzony do komunikacji między bankami system OGNIVO, udostępniony przez Krajową Izbę Rozliczeniową, zdejmuje z klienta ciężar procedur. Zainteresowany nie musi już nawet przychodzić do banku, aby zamknąć swój rachunek. Wystarczy, że otworzy konto w nowym banku, a ten dopełni za niego wszelkich formalności.

Od stycznia do czerwca tego roku złożono ponad 9 tys. wniosków o przeniesienie konta. Aż 75 proc. wniosków, jakie zanotowała Krajowa Izba Rozliczeniowa pochodziło z Credit Agricole. Wszystkim chętnym, którzy chcą przenieść konto do Credit Agricole, bank aktualnie proponuje premię w wysokości nawet 400 zł. Wysokość premii zależy od wysokości wpływów na konto. Jeśli wpływy wyniosą min. 1 tys. zł w każdym z trzech kolejnych miesięcy, klient otrzyma 100 zł premii, z kolei jeśli w każdym z trzech kolejnych miesięcy wpływy wyniosą min. 4 tys. zł, premia wyniesie aż 400 zł. Promocja trwa do 31 października 2023 r.

- Nasi doradcy zajmą się procesem przeniesienia konta z dotychczasowego banku klienta do Credit Agricole. Przeprowadzamy za klienta wszystkie czynności, jak transfer płatności, poinformowanie zakładu pracy, ZUS czy urzędu skarbowego, łącznie z wypowiedzeniem umowy w dotychczasowym banku. To pozwala klientowi zaoszczędzić czas, ograniczyć formalności do minimum i co ważne, zyskać nieco dodatkowej gotówki – mówi Anita Krupa, Segment Manager w Credit Agricole.