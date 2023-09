27 litrów krwi w zbiórkach zorganizowanych przez Credit Agricole

Chętni krwiodawcy ustawiali się w kolejce do krwiobusów w Warszawie i Wrocławiu już kilka minut przed godziną 9:00, czyli przed oficjalnym startem akcji. Na początek było trochę formalności – ankiety z danymi kontaktowymi, a następnie wywiad medyczny. Zespół krwiobusów przeprowadzał badania poziomu hemoglobiny, a także sprawdzał wagę, temperaturę ciała, ciśnienie tętnicze, węzły chłonne i skórę w potencjalnym miejscu wkłucia. Mimo tego, że trzeba było trochę poczekać (sama donacja trwa ok. 10 minut, a wszystkie formalności mogą potrwać ok. godzinę), nikt nie okazywał zniecierpliwienia. Wszyscy wiedzieli, że są tu, by pomóc innym.

Akcje odbyły się w dwóch terminach: 8 sierpnia w Warszawie i 23 sierpnia we Wrocławiu. Krew mógł oddać każdy, kto pracuje w Business Garden w Warszawie lub Wrocławiu. W sumie z różnych firm, w tym z banku Credit Agricole, zgłosiło się blisko 100 osób. Łącznie uczestnicy oddali ponad 26 litrów krwi.

- Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, mimo trwającego sezonu urlopowego. To właśnie w wakacje krwi potrzeba najwięcej. Jestem dumny, że mogę pracować z ludźmi wrażliwymi na potrzeby innych i chcącymi nieść pomoc. To na pewno nie ostatnia taka akcja w naszej firmie – mówi Przemysław Przybylski, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej.

Oddawać krew warto nie tylko od święta. Codziennie tysiące osób w Polsce potrzebuje transfuzji, aby przeżyć. Krew ratuje życie osobom przewlekle chorym, pacjentom podczas zabiegów chirurgicznych czy transplantacji, a także osobom poszkodowanym w wypadkach. Obecnie ze względu na bardzo niski stan zapasów Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu najbardziej potrzebuje krwiodawców z grupami 0 Rh- i A Rh-, a w Warszawie – z grupą 0Rh-.

A kto krew może oddać? Każdy, kto jest zdrowy i nie przyjmuje żadnych leków na stałe. Szczegółowo o wskazaniach i przeciwwskazaniach do krwiodawstwa można przeczytać na blogu CASfera: https://www.casfera.pl/krwiodawstwo-krotki-przewodnik-o-tym-jak-podarowac-cos-bezcennego/

Krwi nie da się wyprodukować, można ją jedynie otrzymać w darze od drugiego człowieka. Warto pamiętać, że mężczyźni mogą oddawać krew nie częściej niż sześć razy w roku, a kobiety – nie częściej niż cztery razy w roku. Przerwa pomiędzy donacjami nie powinna być krótsza niż osiem tygodni.

„Chcę bardzo podziękować, że miałam możliwość oddać krew. Gdyby nie autobus pod biurem, jeszcze długo (lub wcale) nie dojechałabym, aby zrobić to stacjonarnie. Teraz zapewne znowu będę to robić częściej ?” – mówi Magdalena Janik, doradczyni ds. obsługi klienta.

Akcję krwiodawstwa w BG Warszawa i Wrocław zorganizowały: bank Credit Agricole spółki z Grupy EFL i firma Vastint. Patronat objęło Stowarzyszenie Ultrakrew.