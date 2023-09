Credit Agricole zachęca do płatności zbliżeniowych w SoftPos.

Credit Agricole udostępnił swoim klientom metodę akceptowania płatności z wykorzystaniem aplikacji mobilnej SoftPos, zintegrowanej z usługą Elavon. Zainstalowana na dowolnym urządzeniu działającym w systemem Android 8.0 lub wyższym z dostępem do Internetu i modułem NFC umożliwia dokonywanie płatności zbliżeniowych za usługi lub towary bez konieczności używania dodatkowych urządzeń takich jak terminal płatniczy lub PIN-pad. Do obsługi procesu sprzedaży wystarczy posiadanie urządzenia mobilnego, jak smartfon czy tablet.

Aplikacja SoftPos jest dostępna do pobrania w sklepie internetowym Google Play. Po zainstalowaniu aplikacji na urządzeniu mobilnym można korzystać z niego jak ze standardowego terminala płatniczego do akceptacji transakcji zbliżeniowych. Dotyczy to także transakcji wymagających podania kodu PIN, realizowanych zarówno plastikowymi kartami zbliżeniowymi, jak i mobilnymi portfelami czy np. zegarkiem. Metodę płatności opartą o aplikację SoftPos wdroża w Polsce coraz więcej firm, m.in. z branży logistycznej, przewozów pasażerskich, branży gastronomicznej i beauty (salony fryzjerskie i kosmetyczne). Możliwość posiadania jednego urządzenia spełniającego szereg zadań skutkuje też wygodą, mobilnością i znacznie szybszą obsługą klientów, co jest istotne w niemal każdej branży.

- W Credit Agricole uważnie słuchamy naszych klientów i znamy ich potrzeby . Wiemy, że coraz więcej osób woli płacić bezgotówkowo, więc przedsiębiorcy muszą być gotowi do przyjmowania takich płatności. Zastosowanie rozwiązania SoftPos ułatwia życie i firmom i ich klientom. Nie wymaga instalowania dodatkowych terminali i całej infrastruktury niezbędnej do przesyłania danych, spełnia natomiast wszystkie wymagania bezpieczeństwa, a także wymogi określone w obowiązujących przepisach – mówi Damian Ragan, wiceprezes zarządu Credit Agricole.

Warto dodać, że technologia SoftPos jest potwierdzona certyfikatami bezpieczeństwa od Organizacji Kartowych Mastercard i Visa, a klienci mają dostęp do pieniędzy ze zrealizowanych transakcji już następnego dnia roboczego. To nie koniec udogodnień dla przedsiębiorców. Klienci otrzymują również dostęp do internetowego portalu klienta Elavon Connect, który umożliwia wgląd do danych o transakcjach bezgotówkowych, fakturach i raportach.

System akceptacji płatności zbliżeniowych SoftPos to również wymierne korzyści ekologiczne: nie ma drukarek, zużycia papieru i tuszu, a potwierdzenie realizacji transakcji klient może otrzymać na adres mailowy lub pobrać po zeskanowaniu kodu QR. Wykorzystania już posiadanego smartfonu i używania go jako narzędzia do przyjmowania płatności (funkcja terminala) sprawia, że nie ma konieczności wyprodukowania osobnego urządzenia. Dzięki temu zmniejsza się zużycie energii czy materiałów potrzebnych do produkcji, nie ma konieczności utylizacji dodatkowego urządzenia, a w toku eksploatacji – ładujemy tylko baterię w smartfonie (jeden cykl ładowania do wielu funkcji).

Zastosowanie rozwiązania SoftPOS jest opłacalne dla firm od strony codziennych kosztów biznesowych. Za samą aplikację Elavon SoftPos klienci nie ponoszą żadnych opłat przez cały okres trwania umowy, którą klient zawiera na 24 lub 36 miesięcy. W ramach oferty standardowej obowiązuje prowizja w minimalnej wysokości 25 zł miesięcznie dla obrotu za pośrednictwem terminalu do kwoty 3900 zł. Oznacza to, że jeśli klient zrealizuje obroty na niższą kwotę – naliczy się opłata minimalna.

Dodatkowo przedsiębiorcy, którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy nie przyjmowali płatności kartami, a zdecydują się na terminal SoftPOS mogą wziąć udział w Programie Polska Bezgotówkowa. Wówczas nie zapłacą prowizji od transakcji do łącznej kwoty 100 000 zł przez pierwsze 12 miesięcy. Po osiągnięciu limitu transakcji lub po upływie okresu określonego w Programie klienci będą korzystać z oferty standardowej.