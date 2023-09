Credit Agricole w czołówce banków z największym przyrostem kont

Portal Bankier.pl sprawdził, w których bankach przybyło najwięcej rachunków osobistych w pierwszym półroczu 2023 roku. Bank Credit Agricole zajmuje w tym zestawieniu trzecie miejsce z przyrostem 96 tys. kont. Lepszy wynik uzyskały jedynie: PKO BP i Pekao SA.

Credit Agricole jest natomiast bezwzględnym liderem pod względem liczby przyrostu rachunków przenoszonych między bankami. W pierwszej połowie roku aż 75 proc. wniosków o przeniesienie dotyczyło chęci zmiany właśnie na Credit Agricole.

Przypomnijmy, że aby przenieść konto, wystarczy złożyć wniosek w dowolnej placówce banku Credit Agricole. Wniosek można też znaleźć i złozyć w serwisie CA24 eBank.

- Przeprowadzamy za klienta wszystkie czynności, w tym: wypowiedzenie umowy w dotychczasowym banku, transfer wszystkich płatności, poinformowanie zakładu pracy, ZUS czy urzędu skarbowego. Wszystko trwa najwyżej kilka dni - zachęca Anita Krupa, Segment Manager.

Wszystkim chętnym, którzy chcą przenieść konto do Credit Agricole, bank aktualnie proponuje premię w wysokości do 400 zł (promocja trwa do 31 października).