Lech Zasławski dołącza do zarządu banku Credit Agricole

Lech Zasławski związany jest z Credit Agricole, a wcześniej LUKAS Bankiem, od 18 lat. Od początku pracował i pracuje w obszarze controllingu, raportowania zarządczego oraz finansów. Przez ostatnie lata zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego Obszarem Controllingu i Strategii oraz był członkiem Top Executive Managementu. Współtworzył kluczowy plan rozwoju banku, dzięki któremu możliwe było zwiększenie inwestycji w wielowymiarową transformację Credit Agricole, poprzez rozszerzenie i przyspieszenie realizacji części założeń strategicznych.

- Dołączenie do zarządu banku, w którym pracuję w zasadzie od początku swojej kariery zawodowej, to dla mnie duże wyróżnienie. Zawsze zależało mi na tym, żeby mój bank rozwijał się i miał coraz więcej zadowolonych klientów. Nic się tutaj nie zmienia. Nadal będę konsekwentnie o to zabiegał. – mówi Lech Zasławski, nowy wiceprezes zarządu banku Credit Agricole.

Lech Zasławski jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej, specjalizacja: zarządzanie systemami finansowymi. Ukończył ponadto International Business Course w Karel de Grote Hogeschool w Antwerpii. Nowy wiceprezes ma 42 lata. Prywatnie jest ojcem dwójki dzieci, z pasją uprawia sport, szczególnie crossfit oraz bieganie. Obecnie swoją uwagę kieruje również w stronę muzyki.