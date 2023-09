Credit Agricole przyjazny dla Głuchych. Jak bank burzy bariery komunikacyjne?

Co roku w ostatnią niedzielę września obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego. Szacuje się, że w Polsce jest ok. pół miliona Głuchych, a kolejny milion osób ma różnego rodzaju wady słuchu. Mimo to niewiele osób słyszących zastanawia się, jak to jest żyć w świecie ciszy i z jakimi przeciwnościami muszą radzić sobie osoby głuche w codziennym życiu. Nie pomaga również ogólne przeświadczenie, że wszyscy niesłyszący znają na tyle dobrze polski język w piśmie, żeby bez problemów się nim posługiwać.

- Prawda jest taka, że dla osoby, która nie słyszy od urodzenia, język polski jest językiem wtórnym, wręcz obcym. Pierwszym językiem Głuchych jest język migowy, który ma odrębną gramatykę i składnię od języka polskiego. W związku z tym głusi mogą mieć trudności ze zrozumieniem tekstu pisanego w języku polskim, a osoby nieznające języka migowego problem ze zrozumieniem szyku zdań napisanych przez osobę niesłyszącą – wyjaśnia Justyna Dominik, ekspertka banku Credit Agricole, która od wielu lat współpracuje ze środowiskiem niesłyszących.

- Głusi, tak jak wszyscy inni, chcą korzystać z usług bankowych na najwyższym poziomie. Dlatego tak ważne jest, żeby burzyć bariery komunikacyjne i otwierać się na różnorodne potrzeby – dodaje.

Miganie w placówce

Z pomocą przychodzą nowe technologie. Na rynku jest już wiele rozwiązań, które ułatwiają porozumiewanie się Głuchym i słyszącym. Jednym z najpopularniejszych rozwiązań jest system zdalnego tłumaczenia języka migowego Migam, który bank Credit Agricole udostępnia swoim klientom już od trzech lat we wszystkich placówkach w Polsce, a także na telefonicznej infolinii.

Komunikacja w tym systemie odbywa się za pośrednictwem połączenia wideo na smartfonie doradcy w placówce bankowej, bądź klienta. Wystarczy przez telefon wejść na stronę: tlumacz.migam.org i w wyszukiwarkę wpisać nazwę „Credit Agricole”, by połączyć się z tłumaczem, który pośredniczy w rozmowie klienta z doradcą. Podobnie działa to w przypadku rozmowy z doradcą telefonicznym: wystarczy, że klient połączy się z tłumaczem, a ten w jego imieniu zadzwoni na infolinię banku.

System tłumaczeniowy przydaje się coraz częściej. Liczba połączeń w I połowie 2023 r. była o 25 proc. większa, niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

Pętle indukcyjne

Dużym wsparciem w obsłudze słabosłyszących są pętle indukcyjne, czyli system wspomagania słuchu. W banku Credit Agricole można z niego korzystać w 20 placówkach w największych miastach w Polsce.

Pętla indukcyjna pomaga wyeliminować zakłócenia, takie jak szum, czy hałas. Wykorzystuje zjawisko indukcji elektromagnetycznej, by przekazywać dźwięk do aparatu słuchowego lub procesora mowy implantu słuchowego. W efekcie osoba korzystająca z aparatu słuchowego lub implantu słuchowego, po przełączeniu go w tryb współpracy z pętlą, usłyszy czysty sygnał dźwiękowy.

- Pętle instalowaliśmy we współpracy z Polską Fundacją Osób Słabosłyszących, więc są atestowane, dobrze skonfigurowane i przetestowane. Wszystkie działają doskonale – podkreśla Justyna Dominik.

Aranżacja placówek

Dla komunikacji z wykorzystaniem tłumacza Migam oraz pętli indukcyjnych ważna jest odpowiednia aranżacja przestrzeni, w której będą odbywać się rozmowy.

W Credit Agricole placówki dostosowywane są do potrzeb tej grupy klientów. Dla wzmocnienia efektu pętli indukcyjnych bank montuje panele lub ścianki wygłuszające. Zmodernizowane placówki wyposażone są w siedziska z wysokimi oparciami, które także redukują hałas. Oświetlenie jest tak ustawione, by nie przeszkadzało w prowadzeniu wideorozmowy. Także stoły, przy których siadają doradcy i klienci, mają odpowiednią wysokość. Gdy doradca pokazuje coś w umowie lub w ulotce, nie musi pochylać głowy. Dzięki temu niesłyszący klient może czytać z ruchu jego ust.

Społecznie zaangażowani

Coraz więcej firm jest świadomych realnego wpływu, jaki wywiera na otoczenie. Bank Credit Agricole zaznacza swoje społeczne zaangażowanie nie tylko w podejściu do obsługi klienta, ale również w oferowanych produktach.

Z myślą o Głuchych i Słabosłyszących, bank przygotował specjalną ofertę Konta dla Ciebie w ekskluzywnym pakiecie VIP za 0 zł. Właściciele takiego rachunku mają bezpłatny dostęp do najważniejszych usług: karty do konta, rachunków walutowych, wypłat ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą, a także przelewów natychmiastowych Express Eliksir. Konto można założyć we wszystkich placówkach Credit Agricole w całej Polsce.

Klienci niesłyszący mogą korzystać również z nowoczesnej aplikacji CA24 Mobile i zintegrowanego z nią Klubu Rabatowego. W klubie dostępne są zniżki nawet do 55 proc. na produkty największych polskich i światowych marek.

Więcej informacji o wyjątkowej ofercie dla osób niesłyszących i słabosłyszących można znaleźć na stronie: www.credit-agricole.pl/glusi