Black Weeks w Credit Agricole

W tym roku Black Friday przypada na 24 listopada. To międzynarodowe święto zakupów i wyprzedaży. Z roku na rok w Polsce bierze w nim udział coraz więcej sklepów i punktów usługowych. W Credit Agricole specjalne oferty będą już dostępne od 15 listopada, niemal przez dwa tygodnie podczas Black Weeks. Klienci na specjalnych warunkach, do 27 listopada, mogą otrzymać kredyt gotówkowy, ratalny, limit w koncie, kartę kredytową. Bank wymieni im także bezpłatnie kartę debetową na kartę z wizerunkiem.

- Od kilku lat włączamy się w tzw. Black Friday, dzień największych wyprzedaży. Klientom proponujemy nasze flagowe produkty na wyjątkowych warunkach – mówi Grzegorz Górski, dyrektor Pionu Zarządzania Produktami i Segmentami. Ale tak naprawdę u nas festiwal zakupów w atrakcyjnych cenach trwa cały rok. Nasi klienci korzystają każdego dnia ze zniżek i rabatów w prawie 10 000 miejsc w Klubie Korzyści.

Credit Agricole oferuje swoim klientom ponad 70 atrakcyjnych wizerunków kart. W tej promocji klienci, którzy założą dowolne konto, otrzymają kartę z wybranym wizerunkiem za darmo. Na bezpłatną wymianę karty mogą liczyć także dotychczasowi klienci banku. Bank promuje także swoje flagowe Konto dla Ciebie. Nie pobierze on opłaty: za jego prowadzenie, kartę wielowalutową do konta i wypłaty gotówki z wszystkich bankomatów w Polsce, jeśli klient spełni bardzo proste warunki. Wystarczy, że co miesiąc na jego konto wpłynie minimum 1 500 zł i zapłaci 5 razy kartą, również przez Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay, SwatchPAY! lub BLIK.

Do dyspozycji klientów są także oferty kredytowe. Maksymalnie na 10 lat klienci mogą otrzymać 50 tys. zł, bez prowizji, z oprocentowaniem 13,5 proc. Wystarczy mieć lub otworzyć konto osobiste. Ten warunek muszą także spełnić klienci, którzy są zainteresowani kartą kredytową Gold lub Silver. Ci, którzy wybiorą kartę Silver, zostaną zwolnieni z opłaty miesięcznej przez 12 miesięcy. W przypadku karty Gold bank zniesie opłatę za jej wydanie w pierwszym roku. Dodatkowo wszyscy nowi posiadacze tych kart mogą skorzystać z bezpłatnych przelewów gotówkowych z rachunku karty między 15 a 27.11.2023 r.. Bank także nie będzie naliczał odsetek za transakcje bezgotówkowe do 29.02.2024 r. dla kart z limitem maksymalnie 10 tys.

Dodatkowe pieniądze pod ręką daje limit w koncie. W tej promocji do końca 2023 roku jego oprocentowanie wynosi 0 proc. Do końca lutego 2024 r. bank nie pobiera także opłaty miesięcznej za limit. Oferta dotyczy limitów od 2,5 tys. do 5 tys. zł. Bank zachęca także do korzystania z jego kredytów ratalnych. Z okazji Black Weeks będzie można skorzystać z rat 0% w wybranych sklepach internetowych współpracujących z bankiem, od 20.11 do 10.12.2023 r.. Spłatę kredytu można rozłożyć na okres od trzech do dziesięciu miesięcy.

Więcej informacji na stronie banku www.credit-agricole.pl/blackweeks