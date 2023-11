Credit Agricole stawia na ekologiczne alternatywy dla plastikowych gadżetów

Co roku produkujemy różnego rodzaju materiały reklamowe na potrzeby banku. Popularne gadżety wykorzystujemy podczas targów branżowych, eventów skierowanych do klientów czy w formie nagród w konkursach – mówi Gabriela Synoś, dyrektor ds. zarządzania marką. Mając na uwadze przyjętą przez nas ideę #mniejplastiku, od dłuższego czasu poszukujemy ekologicznych alternatyw dla plastikowych gadżetów. Wybieramy produkty powstałe z materiałów biodegradowalnych (np. z bambusa, słomy pszenicznej czy korka) lub pochodzących z recyklingu. Zawsze decydujemy się na gadżety wielokrotnego użytku, jak butelki filtrujące do wody, eko słomki do napojów czy torby na zakup warzyw i owoców.

Kolejnym krokiem, jaki bank zrealizował na tym polu, jest produkcja wyjątkowych notesów we współpracy ze start-upem pozytywnego wpływu Deko Eko. Firma rewolucjonizuje sposób myślenia o odpadach łącząc ze sobą designerów oraz firmy, aby wspólnie budować gospodarkę cyrkularną. Jest też inicjatorem Koalicji Reconomy oraz częścią Polish Circular Economy Hotspot.

- Wspólnie z Deko Eko zastanawialiśmy się, które frakcje odpadów tworzonych przez bank można zagospodarować na cele użytkowe, wizerunkowe i promocyjne. W pierwszej kolejności zdecydowaliśmy się na wykorzystanie makulatury pochodzącej z nieaktualnych materiałów BTL (ulotki, plakaty, regulaminy), które zwykle były przeznaczone do utylizacji – podkreśla Gabriela Synoś.

Produkcja była wieloetapowa i czasochłonna. Materiały marketingowe zostały wstępnie rozdrobnione, a następnie trafiły do hydropulpera – maszyny, w której skrawki, w połączeniu z wodą oraz pigmentami, podlegają roztarciu i tworzą pulpę papierową. Pulpa została wykorzystana w tradycyjnym procesie czerpania papieru, który stosowano również w przeszłości. Z pierwszej testowej, dwudziestokilowej frakcji makulatury powstało aż 1000 notesów.