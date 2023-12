Kampania #mniejplastiku wyróżniona w raporcie "Odpowiedzialni za przyszłość"

Żadna firma nie funkcjonuje w próżni. Zaangażowanie społeczne oraz dbałość o jakość otoczenia, w którym działa firma to wzięcie przez nią odpowiedzialności za przyszłość. Właśnie tym kwestiom poświęcony jest raport „Odpowiedzialni za przyszłość”, opracowany przez Wrocławski Park Technologiczny, Fundację Pro Mathematica oraz agencję Insight PR.

Autorzy raportu zakładają, że niezależnie od tego, czy używamy pojęcia CSR (ang. Corporate Social Responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu), ESG (Environmental, social, and corporate governance – środowisko, społeczna odpowiedzialność, ład korporacyjny), czy Zrównoważony Rozwój do określenia działań społecznych biznesu, to ich istota jest taka sama. Jest nią pozytywne, odpowiedzialne oddziaływanie na to, co wokół nas, ale też dbanie o to, co dopiero przed nami i następnymi pokoleniami.

- Jako firma prowadząca działalność na skalę globalną czujemy głęboką odpowiedzialność za stan środowiska, w którym wszyscy żyjemy i chcemy, żeby nasze dzieci i wnuki mogły cieszyć się czystą planetą. Jako część jednej z największych instytucji finansowych na świecie mamy w tym obszarze sporo możliwości i chcemy je wykorzystać dla naszego wspólnego dobra - powiedział w wypowiedzi dla raportu Jędrzej Marciniak, wiceprezes Credit Agricole.

Raport opracowany został na podstawie badania przeprowadzonego wśród firm działających na terenie aglomeracji wrocławskiej. Jako jeden z najlepszych przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu przedstawiona została kampania edukacyjna #mniejplastiku organizowana od 2020 r. przez Credit Agricole, spółkę leasingową EFL oraz ekologa Dominika Dobrowolskiego.

Celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na problem plastikowych śmieci, które masowo zanieczyszczają środowisko, zwłaszcza wodę. Według badań przeprowadzonych na zlecenie ONZ, w każdej minucie do mórz i oceanów na całym świecie trafia 20 ton plastikowych odpadów. Większości z nich nie widać, bo plastik w wodzie bardzo szybko rozdrabnia się na mikrocząsteczki. Wodne zwierzęta mylą je z pokarmem i połykają, a potem giną. Jeśli nie powstrzymamy tej fali śmieci, to w 2050 r. w oceanach będzie więcej plastiku niż ryb.

W ramach kampanii organizowane są m.in. akcje sprzątania rzek: Czysta Odra i Czysta Wisła, a także lekcje edukacyjne w szkołach, podcast i plenerowa wystawa zdjęć.

Raport „Odpowiedzialni za przyszłość” można pobrać bezpłatnie ze strony www.odpowiedzialnizaprzyszlosc.pl