50 zł do Biedronki z limitem w koncie w Credit Agricole

Każdy klient Credit Agricole, który otworzy limit w trakcie trwania promocji i do 31 stycznia 2024 r. zapłaci 10 razy kartą do konta, dostanie e-kod do Biedronki o wartości 50 zł. E-kod zostanie przyznany w Klubie korzyści w CA24 Mobile i będzie on ważny do 30 kwietnia 2024 r. Dodatkowo, klienci w promocji nie zapłacą za przyznanie limitu.

