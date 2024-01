Credit Agricole uruchamia przelew dobroczynny w aplikacji CA24 Mobile

Z przelewu dobroczynnego w Credit Agricole mogą korzystać klienci indywidualni i firmowi. Do wyboru mają 15 organizacji charytatywnych (docelowo będzie ich 20). Przed wykonaniem przelewu użytkownik może zapoznać się z opisem każdej z nich, by zdecydować, na jaki cel działalności społecznej chce przekazać środki finansowe. Z poziomu aplikacji można wesprzeć zarówno organizacje ogólnopolskie, jak i te, które działają we Wrocławiu, gdzie znajduje się główna siedziba Credit Agricole.

- Potrzebujących pomocy, czy to osób chorych, poszkodowanych przez los czy porzuconych i bitych zwierząt, jest w Polsce wciąż bardzo dużo. Na szczęście liczba tych, którzy chcą pomagać też jest bardzo duża. Dzięki uruchomieniu przelewu dobroczynnego chcemy im to ułatwiać, a także zachęcać nowe osoby, które może z braku czasu czy braku nowoczesnych rozwiązań, jeszcze się na to nie zdecydowały. Teraz wystarczy dosłownie klika kliknięć w aplikacji CA24 Mobile, by wesprzeć nawet drobną kwotą wybrany cel społeczny – stwierdza Przemysław Przybylski, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Credit Agricole.

Aby wykonać przelew należy uruchomić aplikację CA24 Mobile i wybrać sekcję „Płatności”. Tam, po kliknięciu w przycisk „Przelew dobroczynny” otworzy się lista dostępnych organizacji charytatywnych. Każda ma swoją mini stronę informacyjną – można ją otworzyć i zapoznać się ze szczegółami działalności i obejrzeć fotografie, dokumentujące aktywności. Po wyborze organizacji użytkownik może zdecydować, jaką kwotę chce przelać. I tu może wybrać spośród zaproponowanych sum lub też wpisać swoją własną. Do wykonania przelewu konieczne pozostaje już tylko jego zatwierdzenie PIN-em mobilnym.

- Użytkownik nie musi pamiętać i wprowadzać numeru rachunku bankowego do formularza przelewu. Rachunki zostały zweryfikowane i zapisane w naszej apce. Przelewy można zlecać przez całą dobę, siedem dni w tygodniu i bank realizuje ją zgodnie z harmonogramem sesji wychodzących – wyjaśnia Marcin Olech, manager ds. bankowości internetowej.

Warto zaznaczyć, że zarówno klienci indywidualni, jak i firmowi mogą odliczyć od podstawy opodatkowania wszystkie darowizny m.in. na cele pożytku publicznego, szkoły i edukację zawodową czy na cele krwiodawstwa. Limit odliczeń wynosi w przypadku osób fizycznych do 6 proc. uzyskanego w danym roku dochodu, a w przypadku osób prawnych – do 10 proc. Dowodem na przekazanie takiej darowizny będzie potwierdzenie przelewu z wpisanym w tytule „Darowizna na działalność … (określić cele) dla organizacji… (wskazać nazwę organizacji)”.

- Stale rozwijamy naszą aplikację bankową, proponując klientom coraz to nowe udogodnienia. W tym roku chociażby wprowadziliśmy kantor wymiany walut, Asystenta finansowego, który pomaga zarządzać pieniędzmi, a także wyszukiwarkę, dzięki której odnalezienie archiwalnej transakcji jest szybkie i proste. Teraz z przelewem dobroczynnym pomagamy pomagać i jesteśmy z tego dumni – podsumowuje Przemysław Przybylski.