Rozliczaj podatki i wystawiaj faktury z Credit Agricole i CashDirector

Księgowość dla Biznesu jest przeznaczona dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz dla rolników indywidualnych. Z serwisu mogą korzystać również firmy, które nie mają konta bankowego w Credit Agricole. Wystarczy jedno logowanie i klienci mogą od razu zarządzać swoim rachunkiem, a także wystawiać faktury, rozliczać podatki, kontrolować należności i koszty. Usługa jest dostępna poprzez stronę bankowości elektronicznej.

- Naszą ambicją jest bycie bankiem pełnym korzyści, dlatego wychodzimy naprzeciw różnym potrzebom naszych klientów. To właśnie mali przedsiębiorcy poświęcają szczególnie dużo czasu na rozwój swojego biznesu, we wszystkich niezbędnych rolach - począwszy od planowania, przez obsługę klientów, aż po formalności administracyjne i księgowe. Rozumiemy to i udostępniamy im Strefę Biznesu, z usługą, która w znaczącym stopniu ułatwi im pracę, a dodatkowo pozwoli ograniczyć koszty – mówi Damian Ragan, wiceprezes zarządu Credit Agricole.

Samodzielna księgowość z automatycznym wsparciem

Przedsiębiorcy mogą wybierać spośród siedmiu pakietów usługi Księgowość dla Biznesu w zależności od indywidualnych potrzeb i skali prowadzonej firmy.

Ci, którzy chcą samodzielnie zajmować się swoimi sprawami podatkowo-księgowymi, mogą wystawiać faktury, wyliczać zobowiązania wobec urzędu skarbowego, księgować dokumenty kosztowe czy wypełniać formularze przelewów. W ramach pakietu darmowego dostępne jest wystawianie faktur na komputerze i smartfonie zawsze za darmo i bez ograniczeń liczbowych, dopasowanie dokumentów sprzedaży do charakteru biznesu, dodanie logotypu czy banneru reklamowego, a także automatyczna wysyłka faktur cyklicznych. W kolejnych płatnych pakietach przedsiębiorcy mogą korzystać z innych zaawansowanych funkcji, jak m.in. wprowadzanie dokumentów kosztowych poprzez opcję skanowania, planowanie i kontrola realizacji budżetu czy zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa.

Rozwiązanie jest dostosowane do wymogów Krajowego Systemu eFaktur, który od 1 lipca 2024 r. będzie obowiązkowy dla przedsiębiorców zarejestrowanych jako czynni podatnicy podatku VAT i podatników zidentyfikowanych w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadających polski identyfikator podatkowy NIP. Dla przedsiębiorców zwolnionych z podatku VAT obowiązek ten wejdzie w życie 1 stycznia 2025 r.

- Jesteśmy dumni z podjęcia współpracy z Credit Agricole, która umożliwia dostarczanie nowoczesnych rozwiązań finansowych dla przedsiębiorców. Nasza platforma nie tylko usprawnia fakturowanie i księgowanie, ale także zapewnia efektywną windykację i kontrolę płynności. Wierzymy, że synergia z naszym partnerem pomoże przedsiębiorcom wygodnie zarządzać finansami oraz dostosować się do najnowszych regulacji. Naszym celem jest ułatwienie codziennych operacji biznesowych i podniesienie jakości zarządzania finansami każdej firmy – mówi Łukasz Bystrzyński, Chief Strategy Officer z firmy CashDirector, która dostarcza zarówno intuicyjny system, jak i obsługę księgową dostępną w rachunku firmowym.

Bezpośrednie połączenie podatnik – księgowy

Dla tych, którzy wolą skorzystać z usług licencjonowanego księgowego, Credit Agricole przygotował trzy pakiety płatne. W ich ramach profesjonaliści poprowadzą sprawy związane z rozliczeniami wobec urzędu skarbowego i ZUSu w sposób kompleksowy. Jedynym obowiązkiem przedsiębiorcy pozostanie wystawienie faktur sprzedaży oraz przekazanie dokumentów na koniec okresu rozliczeniowego. Dzięki usłudze Księgowość dla Biznesu wszystkie dokumenty są przechowywane on-line i również w taki sposób są dostarczane do księgowania. Dzięki temu z comiesięcznej rutyny będzie można wykreślić dojazdy do biura rachunkowego. Przedsiębiorcy wygodnie we własnym domu lub biurze mogą przygotować dokumenty, korzystając z komputera czy tabletu o dowolnej dla siebie porze. Każdy klient otrzyma również kontakt do swojego indywidualnego księgowego, z którym może omówić sprawy firmowe i zadać nurtujące pytania. Księgowi są specjalistami z danej branży, co gwarantuje znajomość specyfiki działalności klienta i kompleksowe wsparcie w procesie zakładania działalności gospodarczych, a także fachową pomoc księgową na każdym etapie rozwoju firmy.

Księgowość dla Biznesu obecnie udostępniana jest dla nowych klientów Credit Agricole. Dla dotychczasowych klientów banku usługa będzie udostępniana stopniowo w ciągu najbliższych tygodni wraz z dostępem do całego ekosystemu nowych usług dla przedsiębiorców. Już wkrótce w serwisie internetowym Strefa Biznesu będzie można skorzystać z kolejnych narzędzi ułatwiających prowadzenie działalności biznesowej i rozwój firmy. By wejść do serwisu, nowi klienci muszą zainstalować aplikację CA24 Mobile i wybrać opcję „Rozwijaj biznes”.

***

CashDirector jest pionierem rewolucji cyfrowej w sektorze usług biznesowych dla przedsiębiorców i mikrofirm („firm”). Oferuje platformę wspierającą firmy w automatyzacji i zarządzaniu procesami księgowymi i finansowymi. Dodatkowo, umożliwia skuteczne monitorowanie, optymalizację oraz bieżącą kontrolę wydatków, a także proponuje profesjonalną usługę księgową. Po prostu, Biznes Księgowość. Dzięki unikalnemu modelowi partnerstwa biznesowego i integracji z bankami, już od ponad 10 lat CashDirector otacza firmy profesjonalną opieką „krok-po-kroku” podczas ich rozwoju, m.in. rejestracja firmy, zaawansowane narzędzia do zarządzania i podejmowania decyzji biznesowych, szkolenia biznesowe i regulacyjne aby ciągle być na bieżąco ze zmianami, uzyskanie finansowania. To wygrana dla wszystkich.