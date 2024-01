Nowa flagowa placówka Credit Agricole w Warszawie

Przestrzeń nowej placówki jest wyjątkowa, tak jak i jej lokalizacja. Można ją znaleźć na parterze The Warsaw Hub - jednego z najnowszych i najnowocześniejszych biurowców w biznesowym centrum Warszawy, przy rondzie Ignacego Daszyńskiego 2a. W budynku mieszczą się siedziby wielu znanych firm i start-up’ów.

- Tak jak cały The Hub, nasza nowa placówka zaprojektowana jest na bazie koła i podzielona na zaokrąglone przestrzenie. Obłe są też kształty mebli, a ekrany digital – zakrzywione. Do tego miękkie fotele i krzesła, dywanowe wykładziny, tapicerowane panele i winylowe tapety na ścianach. To wszystko tworzy przytulną i przyjazną atmosferę, w której chce się przebywać i rozmawiać o ważnych finansowych sprawach – mówi Beata Borucka, menadżerka ds. komunikacji na rynkach lokalnych.

Wyjątkowym elementem wystroju placówki jest tężnia solankowa umieszczona w samym centrum lokalu. Drewniana konstrukcja wypełniona gałązkami tarniny, po których spływa roztwór wody z solą, działa jak filtr: usuwa zanieczyszczenia powietrza i równocześnie je nawilża. Tężnia otoczona jest wysoką na 3,3 m „zieloną” ścianą z żywymi roślinami. Wokół, w miękkich, wygodnych fotelach, klienci mogą oczekiwać na swoją rozmowę z doradcą. Mogą się tam napić kawy lub herbaty, albo poczytać gazetę.

Centralna strefa placówki nazywana jest „epicentrum”. Nie tylko dlatego, że znajduje się w środku lokalu, ale również symbolizuje pełne skupienie na potrzebach klienta. - Chcemy, żeby klient czuł tę spójność: wyjątkowe wnętrze i wyjątkowa kultura obsługi w wyjątkowym banku – podkreśla Beata Borucka.

Koncepcja nowej placówki jest spójna z podejściem do obsługi klientów w Credit Agricole. Doradcy mają się przede wszystkim skupiać na budowaniu relacji i oferować klientom najlepsze rozwiązania, jakich ci potrzebują, a także doradzać i edukować. - Naszą filozofię działania można określić prostym zdaniem: tworzymy nowoczesny bank skupiony na człowieku i łączymy empatię naszych pracowników z nowoczesnymi technologiami. Jak wynika z badań CRI już teraz jesteśmy mocni w relacjach. Wiemy, że doradcy potrafią je zbudować i utrzymywać. Nowa placówka pokaże, że potrafimy również wykorzystywać inteligentną technikę dla korzyści klientów – mówi Damian Ragan, wiceprezes zarządu Credit Agricole.

Lokal jest oczywiście w pełni przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Swobodnie wjadą do niego osoby na wózkach, wszystkie urządzenia samoobsługowe wyposażone są w pady dla niewidomych, a niedosłyszący klienci mogą korzystać ze stanowiska obsługi wyposażonego w pętlę indukcyjną.

- Placówka flagowa jest wizytówką całej naszej sieci sprzedaży. Dlatego przy jej projektowaniu nie mogliśmy sobie pozwolić na żadne kompromisy. Wybraliśmy rozwiązania, które najlepiej służą komfortowi klientów, a równocześnie wpisują się w filozofię banku skupionego na człowieku i podkreślają nasze prośrodowiskowe zaangażowanie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów i jestem pewna, że nasi klienci też pokochają to miejsce – mówi Beata Matuszewska, starszy architekt.

Troska o dobry klimat w nowej placówce nie jest przypadkowym konceptem. Działania na rzecz klimatu i gospodarki niskoemisyjnej są jednym z założeń strategicznych banku. Według badania agencji Minds&Roses z listopada 2022 r. Credit Agricole jest najczęściej wskazywanym bankiem, który troszczy się o środowisko. To m.in. zasługa kampanii edukacyjnej #mniejplastiku, którą bank prowadzi od 2020 r.

Koncepcję wystroju placówki flagowej Credit Agricole przygotowało studio projektowania wnętrz Musu, które od 2006 r. zapewnia profesjonalne usługi w zakresie aranżacji i realizacji lokali komercyjnych: biur, sklepów, hoteli, restauracji, siłowni, placówek medycznych itp.