Nawet rok filmów za darmo ponownie w ofercie Credit Agricole

Klienci, którzy założą konto w Credit Agricole, mogą zyskać nielimitowany i darmowy dostęp do filmów nawet przez 12 miesięcy (zwroty na konto za subskrypcję Karty UNLIMITED). Klient będzie mógł zyskać do 100 proc. wartości subskrypcji, maksymalnie do 50 zł premii miesięcznie, aż 12 razy. W sumie w całym okresie promocji (tj. 18 miesięcy) może zyskać nawet 600 złotych.

Dodatkowo w aplikacji CA24 Mobile na klientów, którzy spełnią warunki promocji będą czekać kody na darmowy popcorn. Bank udostępni klientom jeden kod na miesiąc, czyli łącznie 12 kodów w okresie 18 miesięcy. Kody będzie można pobrać w CA24 Mobile, klikając w zakładkę „Klub Korzyści” i sekcję „Moje nagrody”.

Aby skorzystać z oferty specjalnej, należy otworzyć konto z kartą Visa w jednym z dwóch pakietów: Konto dla Ciebie, Konto dla Ciebie VIP oraz wyrazić zgody marketingowe. Następnie wystarczy płacić kartą Visa Cinema City za subskrypcję Karty Unlimited w ramach Miesięcznego Planu Płatności i aktywnie z niej korzystać – przynajmniej 10 razy w miesiącu zapłacić nią za zakupy w internecie, mobilnie lub przelewem natychmiastowym.

- Promocja cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród młodszych, jak i starszych klientów banku. To pokazuje, że oglądanie filmów to aktywność, która łączy wszystkie pokolenia. Dlatego niezmiennie odpowiadamy na potrzeby kinomaniaków, którzy dzięki naszej ofercie bez ograniczeń mogą korzystać z szerokiej oferty filmowej, a teraz jeszcze ze smakiem chrupiąc popcorn – mówi Aldona Pojda-Niedźwiedź, manager zespołu partnerstw strategicznych.

Cinema City Unlimited jest pierwszym w Polsce programem abonamentowym oferującym możliwość oglądania filmów bez limitu, na dużym ekranie, w kinach w całej Polsce. W ramach promocji klient otrzymuje nie tylko nielimitowany dostęp do seansów w Cinema City przez rok za darmo, ale zyskuje także: udział w pokazach przedpremierowych, dodatkowe zniżki w kawiarniach Cinema City (10 proc. rabatu w barach Cinema City oraz kawiarniach Cinema Cafe) oraz wyjątkowe konto w Credit Agricole z aplikacją CA24 Mobile – pełną korzyści z dostępem do tysięcy rabatów w Klubie Korzyści.