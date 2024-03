Nawet 8 proc. na Lokacie Powitalnej dla nowych klientów w Credit Agricole

Od 1 marca klienci, którzy otworzą w Credit Agricole jedno z kont: Konto dla Ciebie, Konto dla Ciebie VIP lub Konto dla Ciebie MOVE! będą mogli skorzystać z promocyjnej oferty 180-dniowej Lokaty Powitalnej na 8 proc. Wystarczy, że przez cały czas trwania lokaty utrzymają zgodę na oferty marketingowe oraz w każdym pełnym miesiącu trwania lokaty: przynajmniej raz zalogują się do aplikacji CA24 Mobile i co najmniej dziesięć razy zapłacą BLIKIEM lub kartą do konta.

- Chcemy zachęcić klientów do aktywnego zarządzania swoimi oszczędnościami, dlatego wychodzimy z ofertą, która wyróżnia się na rynku i pozwala wypracować konkretny zysk – mówi Hanna Niemiec-Kłak, manager Zespołu Produktów Oszczędnościowych.

Można otworzyć tylko jedną lokatę w ciągu 14 dni po otwarciu konta – w placówce banku lub w aplikacji CA24 Mobile. Na lokatę można wpłacić od 1 tys. zł do 25 tys. zł. Z oferty nie mogą skorzystać klienci, którzy mieli konto osobiste w Credit Agricole w ostatnich dwóch latach.