Credit Agricole zaprasza na Festiwal Frankofonii

20 marca na całym świecie obchodzony jest Dzień Krajów Frankofońskich. W tym czasie organizowane są liczne inicjatywy i wydarzenia, których celem jest promocja języka i kultury krajów frankofońskich. Nie inaczej jest we Wrocławiu. Festiwal Frankofonii, organizowany rokrocznie przez stowarzyszenie Alliance Française we współpracy z Credit Agricole, już na stałe wpisał się w kulturalną mapę Wrocławia. Bank jako stały partner imprezy aktywnie włącza się w popularyzację języka francuskiego i kultury krajów francuskojęzycznych.

- To dla nas ogromny powód do dumy, że po raz kolejny angażujemy się w promocję niezwykłego bogactwa kultury krajów frankofońskich. Jako bank wywodzący się z Francji, chcemy dzielić się z mieszkańcami Wrocławia naszą miłością do francuskiego kina czy muzyki. Jestem przekonany, że w tak bogatym i różnorodnym programie każdy zainteresowany kulturą francuską znajdzie dla siebie coś interesującego – mówi Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy banku Credit Agricole.

Festiwal Frankofoni potrwa do 28 marca, a jego program obejmuje blisko 20 wydarzeń z różnych dziedzin: muzyki, kina czy kulinariów.

Głównym punktem festiwalu będzie wieczór galowy, który odbędzie się 10 marca w Synagodze Pod Białym Bocianem przy ul. Pawła Włodkowica 7. Wydarzenie uświetni koncert w wykonaniu Iris Munos i kobiecej orkiestry Jigeen Ni z Senegalu pt. A gdyby Brel był kobietą? To połączenie słów belgijskiego autora, głosu francusko-niemieckiej piosenkarki i nut muzyków z Burkina Faso stanowi kwintesencję francuskojęzycznej kultury. W ramach festiwalu odbędą się również wystawa fotograficzna pt. Igrzyska Olimpijskie, a także warsztaty artystyczne, rękodzieła i konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży. Zaplanowano również spotkania z kinem francuskim w Bibliotece Romańskiej i DKF Politechniki Wrocławskiej. Młodzież będzie mogła poznać możliwości studiowania we Francji podczas dyżuru agenta Campus France. Udział w większości wydarzeń jest bezpłatny, wymagana jest jedynie rejestracja.

Więcej informacji na stronie:

https://wroclaw.afpolska.pl/festiwal-frankofonii-we-wroclawiu/