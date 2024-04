Credit Agricole kontynuuje koncepcję reklamową, w której obok Dawida Podsiadło, ambasadora marki oraz doradczyni Pani Kasi, pojawiają się inni, znani bohaterowie. Podobnie, jak w poprzednich spotach, na ekranie pojawi się Robert Makłowicz, jednak w zupełnie nowej odsłonie.

- Spot ma zaintrygować i zaskoczyć naszych odbiorców. Zaczynamy żartobliwie, żeby złapać uwagę odbiorców, i w tej konwencji rozwijamy narrację. Jednak kończymy poważnym przesłaniem, które skłania do refleksji, by zamiast wyrzucać zdecydować się na naprawę używanego sprzętu. Dzięki temu oszczędzimy sobie i środowisku – podkreśla Sebastian Wierciński, starszy menadżer ds. komunikacji marketingowej z Departamentu Zintegrowanej Komunikacji Marketingowej i Digital.

Do zmiany podejścia ma skłonić klientów możliwość skorzystania z darmowej usługi naprawy sprzętu w ramach ubezpieczenia „Pomoc dla Ciebie”, a także odświeżona oferta 180-dniowej lokaty powitalnej na 8 proc., na którą można wpłacić nawet 40 tys. zł.

W kwietniu spot pojawi się ponad 42 tys. razy w 109 stacjach telewizyjnych. Credit Agricole planuje dotrzeć z komunikatem co najmniej raz do niemal 29 mln widzów, a co najmniej 3 razy do 24 mln. Bank zaplanował mix zarówno dużych anten (TVN, Polsat), jak i kanałów tematycznych, np. Discovery, NatGeo, TTV. Kampania będzie również prowadzona w internecie i mediach społecznościowych. Towarzyszyć jej będzie szeroki zestaw formatów digitalowych. Dodatkowo nową ofertę promują materiały w placówkach bankowych.

Autorem konceptu kreatywnego wiosennej kampanii Credit Agricole jest agencja Just, za produkcję spotów odpowiadał Opus Film, a planowanie i zakup mediów jest dziełem Zenith. Kreacje do kampanii internetowych przygotowały agencje Just i Point of View. Za planowanie i zakup mediów w Internecie odpowiedzialna jest agencja Mindshare.