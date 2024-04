Dołączyliśmy do programu ekoedukacyjnego „Mniej znaczy więcej”

Od ponad czterech lat wspólnie z ekologiem Dominikiem Dobrowolskim oraz koleżankami i kolegami z EFL prowadzimy kampanię edukacyjną #mniejplastiku. Spotykamy się z mieszkańcami miast, miasteczek i wsi i wspólnie sprzątamy plastikowe śmieci a także rozmawiamy o problemie zanieczyszczenia środowiska i wpływie czystych rzek i mórz na stabilizację klimatu.

W ten sposób wspieramy filozofię zero waste, która oznacza dosłownie “zero odpadów”. Słowo „waste” (w angielskim) może oznaczać zużywanie się, ubytek, odpadki, odpady, marnowanie, marnotrawstwo, trwonienie, strata.

Zero waste to styl życia, którego celem jest ochrona środowiska naturalnego poprzez minimalizowanie ilości odpadów w codziennym życiu oraz dążenie do tego, aby wytworzone odpady były jak najmniej szkodliwe dla środowiska oraz zdrowia ludzi.

Koncepcja zero waste polega na ograniczaniu indywidualnej konsumpcji, naprawę przedmiotów, segregację odpadów i recycling, jak również dążenie do zmian systemowych w projektowaniu produktów zapewniających ich trwałość, możliwość ponownego użycia oraz recykling.

Program „Mniej Znaczy Więcej”, który właśnie ruszył w całej Polsce, adresowany jest do nauczycieli/-ek i edukatorów/-ek oraz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach edukacyjnych na terenie całej Polski. Zapytaj nauczycieli w szkole swoich dzieci, czy już biorą udział w tym programie.

„Mniej Znaczy Więcej” to między innymi:

ekolekcje - przygotowane przez ekspertów zero waste materiały edukacyjne. Ekolekcje obejmują prezenteacje wraz ze szczegółowymi scenariuszami lekcji do przeprowadzenia na zająciach z dziećmi i młodzieżą.

ekoinspiracje - wzajemna wymiana doświadczeń i inspiracji uczestników/-czek programu.

ekokonkurs - w którym dzieci i młodzież realizują działania w duchu zero waste i wygrywają nagrody.

Czas trwania akcji MZW: 9 kwietnia – 21 maja

Czas trwania konkursu: 7 maja – 21 maja

Wyniki konkursu: 1 czerwca

Dowiedz się więcej na stronie: https://mniejznaczywiecej.com/