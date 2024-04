Bank Credit Agricole partnerem Inauguracji Miesiąca Różnorodności 2024

Miesiąc Różnorodności to największe wydarzenie organizowane w ramach Karty Różnorodności, którą koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Co roku inicjatywa przyciąga ekspertów i ekspertki, którzy zajmują się zarządzaniem różnorodnością oraz działają na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem i dyskryminacją. Polski Miesiąc Różnorodności jest częścią European Diversity Month organizowanego w maju przez Komisję Europejską. Bank Credit Agricole, jako sygnatariusz Karty Różnorodności, został partnerem Inauguracji Miesiąca Różnorodności.

Tegoroczna edycja pod hasłem „Building Bridges for the Future Work” koncentruje się wokół wyzwań związanych z równością płci i doświadczeniami osób migranckich, a także wokół tematu praw dziecka w biznesie. Credit Agricole podpisał Kartę Praw Dziecka w Biznesie jako jedna z pierwszych firm w Polsce we wrześniu 2023 r. Inauguracja Miesiąca Różnorodności odbędzie się 23 kwietnia 2024 r. we Wrocławiu, w Concordia Design, na Wyspie Słodowej 7. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12:00.

Spotkanie otworzy Ministra ds. Równości – Katarzyna Kotula. Następnie przewidziane jest wystąpienie prof. Dariusza Dolińskiego z Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Jego przemówienie „MY – jak się tworzy i co z tego wynika?” skupi się na temacie traktowania ludzi w kategoriach wspólnotowych i włączających. Kolejnym punktem programu będzie panel dyskusyjny moderowany przez pełnomocniczkę prezydenta Wrocławia ds. równego traktowania – Alinę Szeptycką. W debacie wezmą udział: Karolina Andrian – fundatorka i prezeska Fundacji Share the Care, Bogna Czałczyńska – pełnomocniczka marszałka Pomorza Zachodniego ds. kobiet i równego traktowania, Anna Strzałkowska – ekspertka Instytutu Miast Praw Człowieka oraz Karolina Zdrodowska – pełnomocniczka prezydenta m.st. Warszawy ds. równego traktowania.

W ramach programu Inauguracji przewidziana jest prezentacja dobrych praktyk realizowanych przez sygnatariuszy Karty Różnorodności, w tym Credit Agricole. - Działania na rzecz różnorodności, równości i inkluzji są naszym priorytetem filaru Human i Social w strategii banku. Tworzymy rozwiązania zorientowane na różne potrzeby naszych pracowników i różne sposoby wpływania na kulturę różnorodności, którą budujemy wspólnie. Nasze programy skierowane są do liderek i liderów, zespołów oraz pracowników w różnych sytuacjach społecznych i życiowych. Na inauguracji podzielimy się doświadczeniem z programów Inclusive Leader i Inclusive Teams, które budują wiedzę, wrażliwość i umiejętność współpracy w inkluzywnym środowisku. – mówi Anna Podlewska, dyrektorka ds. strategicznych inicjatyw HR w banku Credit Agricole. W trakcie inauguracji ogłoszeni zostaną również zwycięzcy II edycji Nagrody Karty Różnorodności.

Podczas zakończenia Miesiąca Różnorodności, 21 maja, organizatorzy podsumują 4. edycję badania Diversity IN Check – narzędzia do diagnozy poziomu dojrzałości organizacji w obszarze zarządzania różnorodnością. Wtedy też ogłoszą Listę pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce 2023. Credit Agricole znalazło się w zeszłym roku na liście pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzją.