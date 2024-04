Muzyczna promocja dla nastolatków od Credit Agricole

„PrzyGOtuj się na rytm!” to promocja banku Credit Agricole przygotowana z myślą o nastolatkach. Osoby w wieku 13-18 lat, które otworzą Konto dla Ciebie GO! z kartą Mastercard, mogą otrzymać od banku wyjątkowy upominek – słuchawki JBL Tune 520 BT.

- Nastolatki to dla nas ważna grupa klientów i zależy nam, aby bankowanie rozpoczęli właśnie z nami. Dlatego szukaliśmy gadżetu, który odpowie na ich zainteresowania, a nie będzie tylko bezużytecznym dodatkiem. Słuchawki bezprzewodowe wydają się nam idealne. Można je wykorzystać nie tylko do słuchania muzyki, ale także do gier, streamingu czy scrolowania rolek w social mediach – mówi Marta Kleszczyńska, manager Zespołu Zarządzania Segmentami.

A to jeszcze nie wszystko. Młodzi ludzie to indywidualiści, chcą wyrażać siebie na swój własny sposób. Dlatego do słuchawek Credit Agricole dołącza zestaw unikalnych naklejek. Dzięki nim będzie można dodatkowo spersonalizować nowy gadżet.

- W Mastercard staramy się być blisko konsumentów i ich pasji, wśród których muzyka jest bardzo ważna – to obszar, w który angażujemy się, np. poprzez platformę Mastercard Music. Dla młodych ludzi muzyka to nierozerwalny towarzysz ich codziennych doświadczeń, sposób na wyrażanie siebie i swoich emocji, zatem kampanie bazujące na tym zjawisku z pewnością mają szansę przykuć ich uwagę – dodaje Jerzy Hołub, dyrektor marketingu na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard Europe.

Z promocji mogą skorzystać nowi klienci banku, którzy od marca do końca maja tego roku otworzą Konto dla Ciebie GO!, a następnie wykonają 10 transakcji kartą Mastercard (również w telefonie lub zegarku) przez dwa kolejne miesiące od otwarcia konta.