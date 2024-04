Karta kredytowa maXima to zupełnie nowy produkt kredytowy w ofercie banku Credit Agricole. Karta oprócz swojej podstawowej funkcji, daje klientom dostęp do wyjątkowych benefitów w zależności od pakietu, na który się zdecydują. Do wyboru są dwa pakiety: Podstawowy – na co dzień oraz Premium – na wyjazdy.

Pakiet Podstawowy zapewnia m.in.: dopasowany limit kredytowy nawet do 50 tys. złotych wraz z okresem bezodsetkowym do 54 dni, korzystne przewalutowania transakcji zagranicznych i bez dodatkowych opłat, a także moneyback w sklepach popularnych marek (m.in. Żabka i Pyszne.pl). Ofertę zakupową wzbogaci Klub Korzyści i programy lojalnościowe Mastercard Bezcenne Chwile i Visa Benefit.

Dla miłośników wyjazdów bank przygotował podróżny pakiet Premium, który poza wszystkimi benefitami pakietu Podstawowego oferuje zwroty za transakcje związane z podróżami m.in. w Booking.com, liniach lotniczych, na stacjach benzynowych i sieciach taksówek oraz miesięczny pakiet darmowych wypłat z bankomatów na całym świecie. W ramach Pakietu Premium, klienci otrzymają również darmowe ubezpieczenie podróżne, dzięki któremu, w okresie trwania ubezpieczenia, m.in.: otrzymają pomoc, w razie choroby lub wypadku w trakcie podróży zagranicznej; w sytuacji kryzysowej zyskają możliwość powrotu do miejsca stałego zamieszkania; otrzymają odszkodowanie za skradziony lub utracony w podróży bagaż, a także za opóźniony lot.

Karta kredytowa maXima to produkt finansowy w systemie abonamentowym. Oznacza to jedną, stałą miesięczną opłatę za wybrany pakiet korzyści.

- Chcemy, by klient sam mógł wygodnie zarządzać swoją kartą maXima. Dajemy mu możliwość pełnej obsługi produktu w naszej aplikacji CA24 mobile oraz w eBanku. Na naszych platformach będzie mógł również samodzielnie zmienić swój aktualny pakiet. Dodatkowo uprościliśmy tabelę opłat i prowizji tak, aby w ramach opłaty za abonament, klient, w zależności od wybranego abonamentu, nie musiał płacić za większość operacji i transakcji kartowych – mówi Mateusz Dziuba, dyrektor Biura Kart Kredytowych i Płatności Alternatywnych.

Kartę wyróżnia specjalne wycięcie, tzw. blind notch, który ułatwia osobom niewidomym i słabowidzącym korzystanie z karty, np. podczas wypłaty gotówki z bankomatu. Karta została również wyposażona w wypukły nadruk (embossing) – szczególnie przydatny dla wprawionych podróżników, którzy podczas podróży składają kartą rezerwacje i zamówienia w miejscach, gdzie nadal oczekuje się kart wypukłych.