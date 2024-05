Zgarnij bonus do 2000 zł za otwarcie Konta Biznes w Credit Agricole

Przedsiębiorcy mogą wybierać spośród trzech rachunków firmowych dostosowanych do potrzeb prowadzenia firmy. Konto Solista Biznes przeznaczone jest przede wszystkim dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, natomiast konta Sonata Biznes i Symfonia Biznes - dla małych i średnich firm. W nowej ofercie klienci, którzy do 31 lipca zdecydują się na założenie rachunku z kartą debetową i dostępem do serwisów elektronicznych (aplikacja CA24 Mobile i CA24 eBank) mogą zyskać nawet do 2000 zł premii. Promocja obejmuje zwolnienie z opłat za prowadzenie rachunku na 12 miesięcy oraz zwolnienie z opłat za przelewy Elixir, w tym do ZUS i urzędu skarbowego oraz split payment, zlecone w kanałach elektronicznych przez 12 miesięcy. Klienci mogą uzyskać premię na następujących warunkach:

900 zł jako 5 proc. wykonanych płatności kartą w miesiącu. Warunkiem otrzymania tej premii jest wykonanie min. trzech płatności kartą w każdym miesiącu kalendarzowym. Bank przyzna nie więcej niż 150 zł miesięcznie i nie więcej niż 900 zł w całym okresie korzystania z promocji. Uzyskana premia będzie wypłacana na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym transakcje zostaną zrealizowane przez łącznie sześć miesięcy.

500 zł za podpisanie umowy o kredyt firmowy w ciągu sześciu miesięcy od zawarcia umowy o prowadzeniu rachunku

300 zł za podpisanie w ciągu sześciu miesięcy od założenia konta umowy o terminal POS z partnerem Elavon, za pośrednictwem partnera lub banku. Klient musi zapewnić minimum 1000 zł wpływów z terminala POS przez minimum trzy miesiące.

300 zł jeżeli w ciągu 60 dni od otwarcia Konta Biznes zostanie aktywowany jeden z pakietów księgowych, dostępnych w Strefie Biznesu, oferowanych przez firmę CashDirector: Prosty Ryczałt, Pakiet Komfort, Pakiet Premium i zawrzesz umowę z CashDirector. Premia za ten konkretny produkt wypłacana będzie wyłącznie jednoosobowym działalnościom gospodarczym.

- Oferta, którą proponujemy od maja należy do jednej z najbardziej atrakcyjnych na rynku i jestem przekonany, że przyciągnie uwagę wielu przedsiębiorców. Premiujemy te rozwiązania, które są najbardziej użyteczne i przydatne w prowadzeniu biznesu. Do tego przedsiębiorcy mogą liczyć na atrakcyjną gratyfikację za aktywne bankowanie z Credit Agricole - mówi Marcin Jagodziński, dyrektor Departamentu Zarządzania Segmentami, Daily Banking oraz Produktami Oszczędnościowymi w Credit Agricole.

Korzyści w Strefie Biznesu

Oprócz promocji przedsiębiorcy mogą korzystać z nowego portalu Strefa Biznesu. To nowatorska platforma, którą bank Credit Agricole i Grupa EFL uruchomili z myślą o osobach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Serwis pomoże w codziennym zarządzaniu sprawami przedsiębiorstw, a także aplikować o finansowanie niezbędnych środków trwałych lub o usługi dodatkowe. W jednym miejscu można sprawdzić saldo na koncie, skorzystać z kredytów oferowanych przez bank, najmu czy leasingu oferowanego przez Grupę EFL, wystawić fakturę czy też zamówić księgowość dla firm (usługa dostarczana przez CashDirector), pakiety medyczne (LUX MED), podpis kwalifikowany (Asseco) czy terminale płatnicze (Elavon). Strefa Biznesu jest dostępna przez stronę bankowości elektronicznej Credit Agricole (www.credit-agricole.pl).

- Strefa Biznesu oferuje przedsiębiorcom wsparcie w kluczowych obszarach działania i rozwoju firmy. Tworząc serwis chcieliśmy dostarczyć takich udogodnień, które będą przedsiębiorcom oszczędzać czas i pieniądze. Dzięki temu, że rozwiązania są dostępne w jednym miejscu, firmy mogą skoncentrować się na swoich właściwych działaniach, nie martwiąc się o stronę formalną prowadzenia biznesu. Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców do bliższego poznania Strefy Biznesu, także tych, którzy jeszcze nie są naszymi klientami – mówi Anna Grechowicz-Dorosz, dyrektor Departamentu Rozwoju MŚP i Agrobiznesu w Credit Agricole.

Strefa Biznesu jest automatycznie dostępna dla wszystkich obecnych klientów firmowych Credit Agricole. Nowi klienci mogą wygenerować dane dostępowe przez aplikację CA24 Mobile. W sekcji „Rozwijaj biznes” można wybrać opcję „Strefa Biznesu”, która poprzez identyfikację na podstawie cech biometrycznych pozwala na utworzenie loginu i hasła . Ta opcja umożliwia korzystanie z usług dostępnych na platformie bez rachunku bankowego.