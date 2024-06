Akcja Czysta Odra: posprzątaliśmy i odrodziliśmy rzekę

Akcja Czysta Odra organizowana jest wspólnie przez ekologa Dominika Dobrowolskiego oraz bank Credit Agricole i spółkę leasingową EFL w ramach kampanii edukacyjnej #mniejplastiku. Tematem przewodnim tegorocznej edycji akcji był wpływ rzek na stabilizację klimatu.

- Katastrofa klimatyczna jest faktem. Ciepłe zimy, długotrwałe susze, gwałtowne deszcze i burze, huraganowe wiatry – sami zgotowaliśmy sobie ten los. Jeśli nie obudzimy się i nie zaczniemy porządnie dbać o naszą planetę, to historia ludzkości się skończy i znikniemy z jej powierzchni. Na szczęście mamy sprzymierzeńców w tej walce. Są nimi rzeki, które doskonale potrafią stabilizować klimat i odradzać życie, tam gdzie je niszczymy - wyjaśnia Przemysław Przybylski, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Credit Agricole.

- Naturalna rzeka to skomplikowany system oczyszczający. Składa się z piaszczystych plaż i wysp, wychwytujących zanieczyszczenia organiczne, czy nadbrzeżnych i dennych roślin, które gromadzą w swoich tkankach fosfor i azot spływający z pól. Meandrujące koryta i rozległe doliny naturalnych rzek są w stanie pomieścić ogromne ilości wody deszczowej. Dzięki temu wezbrania wód w takich rzekach są mniejsze i narastają wolniej niż w rzekach uregulowanych - tłumaczy ekolog Dominik Dobrowolski.

Odra oczyszczona

Niestety rzeki, w tym Odra, tracą swój naturalny charakter. Wielkie zakłady przemysłowe odprowadzają do nich ogromne ilości ścieków, co było jedną z przyczyn katastrofy ekologicznej w 2022 r. Nadal też trwają inwestycje mające na celu regulację koryta Odry i przystosowanie jej do rozwoju masowej żeglugi transportowej.

Ogromnym problemem pozostaje zaśmiecanie rzek. Celem Akcji Czysta Odra jest właśnie zwrócenie uwagi społeczeństwa na ten temat i zmiana postaw, i nawyków konsumentów, poprzez angażowanie ich w aktywne działanie w terenie.

Wydarzenia w ramach Akcji Czysta Odra odbywały się od 26 kwietnia do połowy maja na całej długości Odry - od jej źródeł w czeskich Morawach, aż do Bałtyku. Lokalne akcje sprzątania odbywały się także na dopływach Odry: Olzie, Małej Panwi, Stobrawie, Baryczy, Warcie, Inie oraz na: Opawie, Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Bobrze i Nysie Łużyckiej. Łącznie w Akcji Czysta Odra wzięło udział blisko 21 tys. osób.

Bank Credit Agricole Bank Polska ufundował granty dla wszystkich grup sprzątających, za które lokalni organizatorzy mogli kupić niezbędny sprzęt, zorganizować promocję swoich akcji a także pikniki dla uczestników.

Odra odrodzona

Trzecia edycja Akcji Czysta Odra była połączona z finałem inicjatywy #ODROdzenie, w ramach której odbudowywana jest bioróżnorodność Odry po katastrofie ekologicznej z roku 2022.

Dzięki zbiórce społecznej i wsparciu finansowemu tysięcy darczyńców, m.in. Credit Agricole, EFL, Fundacji Wroc Ma Moc, ZOO Wrocław wyhodowano blisko 1,5 mln sztuk narybku m.in szczupaków i sandaczy, które zostały wpuszczone przez specjalistów z PZW Szczecin i Zielona Góra do Odry oraz jej dopływów.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z tegorocznej Akcji Czysta Odra. Produkcja: Film-Fido, zdjęcia i montaż: Filip Pobłocki

#OdraNasŁączy #RzekiNasŁączą #OdrazKlimatem #BądźSzczodryDlaOdry #MniejPlastiku