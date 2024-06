Policz swój ślad węglowy z kalkulatorem banku Credit Agricole

Picie kawy, wyjście do restauracji czy kina oraz zrobienie prania – każda czynność zostawia ślad. To ślad węglowy, który pokazuje nasz wpływ na klimat. Jak w kilka minut policzyć, w jakim stopniu przyczyniamy się do emisji gazów cieplarnianych do atmosfery? Z pomocą przychodzi przyjazny kalkulator dla osób indywidualnych, przygotowany przez bank Credit Agricole we współpracy ze start-upem TerGo.