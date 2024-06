Ubezpiecz się bez wychodzenia z domu w aplikacji CA24 Mobile

- Chcemy być bankiem, który wykorzystuje technologie, by jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby klientów. Zależy nam, żeby klienci jak najwięcej spraw mogli wygodnie załatwić w kanałach zdalnych – bez konieczności wizyty w placówce. Możliwość zakupu ubezpieczenia Pomoc dla Ciebie w CA24 Mobile to kolejny krok w tym kierunku – mówi Janusz Kępiński, dyrektor Departamentu Bankowości Internetowej i Mobilnej.

Żeby kupić ubezpieczenie w aplikacji CA24 Mobile wystarczy wejść w „Majątek”, a następnie kliknąć zakładkę „Ubezpieczenia”, hasło „Ubezpiecz się”, dalej „Pakiety assistance” i „Kup Ubezpieczenie” przy odpowiednim pakiecie. Podczas zakupu, klient na kolejnych ekranach zobaczy wszystkie niezbędne informacje, czyli:

co obejmuje ubezpieczenie,

wysokość składki miesięcznej,

formę opłaty,

kraj, na terenie którego obowiązuje ubezpieczenie.

W zakładce dokumenty znajdzie również „Ogólne warunki ubezpieczenia”, tabelę składek, informacje o produkcie oraz o banku, wyrazi zgody regulacyjne i opcjonalne marketingowe, wybierze rachunek, z którego bank będzie pobierać składki, zobaczy podsumowanie oferty. Na końcu wystarczy, że kliknie „Kup Ubezpieczenie”, wpisze PIN i… gotowe!

- Taka forma zakupu ubezpieczenia to spora oszczędność czasu. Cały proces zaprojektowaliśmy tak, by był przyjazny i intuicyjny dla użytkowników. Wystarczy kilka kliknięć i gotowe! – podkreśla Janusz Kępiński.

Pomoc dla Ciebie to ubezpieczenie, które zapewni pomoc w nagłych i nieprzewidzianych sytuacjach w życiu codziennym. Klienci mają do wyboru dwa warianty ubezpieczenia. Wariant podstawowy – Pomoc dla Ciebie oraz rozszerzony – Pomoc dla Ciebie Plus. To również oszczędność pieniędzy i środowiska. Zamiast wyrzucać zepsuty sprzęt klienci mogą zdecydować się na naprawę.

Z ubezpieczaniem Pomoc dla Ciebie zyskują dostęp do pomocy fachowców: elektryka, hydraulika, ślusarza, dekarza, szklarza, technika urządzeń grzewczych oraz serwisanta urządzeń AGD i RTV. Koszty usług fachowców, którzy przyjeżdżają do klienta, pokrywa ubezpieczyciel. Klient płaci jedynie za potrzebne części lub akcesoria. Aktualnie osoby, które otwierają konto w Credit Agricole, mogą skorzystać z ubezpieczenia Pomoc dla Ciebie za 0 zł przez pierwszych 6 miesięcy.