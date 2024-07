Datki można przekazywać osobiście do puszek w placówkach, oraz przez Internet: https://www.ratujemyzwierzaki.pl/datkicreditagricolebpsa

Pracownicy placówek nie tylko zachęcają swoich klientów do przekazywania datków, ale również sami angażują się w pomoc dla zwierzaków. Już kilka razy w ramach wolontariatu pracowniczego odwiedzali schronisko dla bezdomnych psów w Ząbkowicach i pomagali w opiece.

W ciągu kilku pierwszych dni udało się zebrać blisko 2 tys. zł. Zbiórka potrwa do końca lipca.

- Priorytetem dla nas jest, aby trafiające pod nasze skrzydła zwierzęta nigdy nie zaznały głodu. Każde zwierzę, które tego potrzebuje jest leczone. Każde jest wykastrowane, by dalej nie pomnażać bezdomności. Ale z każdym dniem jest coraz ciężej. Dlatego zwracamy się do Was o pomoc. Nie dla nas. Dla tych skrzywdzonych zwierząt, o które nikt walczy - pisze na stronie zbiórki Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oddział Ząbkowice Śląskie.

Dołącz i ty i wpłać datek na bezdomne zwierzęta.