W Credit Agricole wniosek o kredyt hipoteczny możesz złożyć zdalnie

- Uważnie słuchamy naszych klientów i wiemy, jak ważna jest dla nich elastyczność w załatwianiu spraw bankowych. Proces udzielania kredytu mieszkaniowego jest kolejną usługą, którą usprawniamy z myślą o wygodzie klientów. Teraz można złożyć pełny wniosek całkowicie zdalnie, szybko i bez wychodzenia z domu – zachęca Jędrzej Marciniak, wiceprezes zarządu Credit Agricole.

Wystarczy wejść w specjalny panel klienta, wypełnić formularz i załączyć niezbędne dokumenty. Gotowy wniosek trafia do analityka kredytowego, który wydaje decyzję kredytową. Jeśli decyzja jest pozytywna, klient może zaakceptować lub odrzucić zaproponowane przez bank warunki. Jeśli na wszystko się zgadza – wtedy wystarczy umówić się w placówce bankowej na podpisanie gotowej umowy kredytowej.

- Decyzja o kredycie hipotecznym to ważny moment w życiu człowieka, a my chcemy dzielić go z klientami. Mamy nadzieję, że nasz nowy proces przyjemnie ich zaskoczy i będzie miłym doświadczeniem - mówi Mariola Willmann, manager Zespołu Kredytów Hipotecznych.

Podczas całego procesu klient może sprawdzać, na jakim etapie jest jego wniosek i na bieżąco reagować np. na prośby o ewentualne uzupełnienie brakujących danych czy dokumentów. Oprócz tego bank informuje mailowo i SMS-owo o kolejnych krokach analiz. Jednocześnie doradcy Credit Agricole wspierają klienta na poszczególnych etapach procesu – śledzą postęp wniosku i kontrolują przesyłane przez klienta dokumenty. Aktualnie bank wprowadził to rozwiązanie w trybie pilotażu, który objął 68 placówek w 54 miastach. Pełne wdrożenie rozwiązania planowane jest na wrzesień tego roku. Dostawcą platformy Eximee, którą bank wykorzystuje w procesie zdalnego wnioskowania o kredyt hipoteczny jest Consdata.

Kredyt hipoteczny w procesie zdalnym to kolejne rozwiązanie wdrożone przez Credit Agricole, które pozwala klientom zarządzać finansami i korzystać z oferty banku bez wychodzenia z domu. Klienci Credit Agricole mogą m.in. połączyć się na wideorozmowę z doradcą, który przedstawi ofertę banku dla konta indywidualnego i produktów oszczędnościowych, wykona symulację i poda wysokość raty dla kredytu gotówkowego, a także sprawdzi zdolność i limity dla kart kredytowych.