Sektor MŚP poważnie podchodzi do zrównoważonego rozwoju i ESG

W świecie biznesu zagadnienie zrównoważonego rozwoju i ESG jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Nie wszystkie firmy są nim objęte w tym samym stopniu, chociażby przez wzgląd na unijne i krajowe regulacje. To, że wobec sektora MŚP obowiązków prawnych w zakresie ESG jest stosunkowo najmniej, nie znaczy, że polskie firmy nic w tym obszarze nie robią. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez bank Credit Agricole, ponad połowa respondentów ocenia swoją wiedzę w tematyce zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym jako raczej dużą i bardzo dużą. Wiedza ta rośnie wraz z wielkością firmy, jest także najwyższa wśród organizacji z branży produkcyjnej i rolniczej. Według polskich przedsiębiorców zrównoważony rozwój to równowaga, którą firmy powinny się kierować w swojej codziennej działalności, uwzględniając w szczególności troskę o środowisko naturalne i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

- Takie postrzeganie zrównoważonego rozwoju przez polskie firmy może tylko cieszyć. Punktem startowym do wszystkich przemian jest świadomość istnienia problemu i koncentrowanie się na naszym wkładzie w jego rozwiązaniu. Przedsiębiorcy uznają zrównoważony rozwój i ESG za temat pozytywny i są przekonani, że należy postępować zgodnie z jego zasadami – komentuje Jędrzej Marciniak, wiceprezes zarządu banku Credit Agricole.

Strategia a działania

Polscy przedsiębiorcy ewidentnie stawiają na inspirowanie zmian i wdrażanie konkretnych działań, a kwestia określenia zasad jest na drugim planie. Co trzecia spośród badanych firm posiada strategię zrównoważonego rozwoju w postaci zasad, będących częścią innego dokumentu. Wśród nich dominują firmy zatrudniające od dwóch do 10 i od 11 do 49 pracowników (odpowiednio 34 proc. i 41proc.). Również co trzecia firma nie posiada żadnej strategii ani zasad, przy czym są to głównie jednoosobowe firmy (58 proc.). Co 10. badany wskazuje, że w jego przedsiębiorstwie funkcjonuje odrębny dokument w aspekcie zrównoważonego rozwoju, a co czwarty mówi o niepisanych zasadach.

Zdecydowana większość badanych uznaje podejmowanie działań wspierających zrównoważony rozwój za raczej ważne lub zdecydowanie ważne. Blisko 40 proc. badanych firm uwzględnia kwestie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym w średnim stopniu, a blisko 30 proc. w dużym stopniu. Tylko 4,8 proc. przyznaje, że kieruje się nimi w bardzo małym stopniu lub wcale. Kwestie ochrony środowiska są najbardziej istotne dla firm, zatrudniających od 11 do 49 osób.

Jakie zatem konkretne działania podejmują polscy przedsiębiorcy na rzecz zrównoważonego rozwoju? Najczęściej monitorują zużycie energii (67,5 proc.) i wody (63,6 proc.). Tylko co piąta firma monitoruje ślad węglowy – swój, swoich dostawców lub klientów. Im większa firma, tym częściej mierzy ślad węglowy. Prawie 40 proc. badanych firm posiada audyt energetyczny (częściej większe firmy, rzadziej jednoosobowe działalności gospodarcze), a 34,3 proc. przeprowadziło ocenę swojego wpływu na środowisko (tylko 13 proc. JDG).

Co najważniejsze, przedsiębiorcy do tematu zrównoważonego rozwoju podchodzą pozytywnie. Dla ponad 40 proc. badanych wyzwania związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym są szansą. Co trzeci respondent uważa, że jest zarówno szansa, jak i zagrożenie, a tylko 14 proc. nie ma w tej kwestii zdania.

- Każda inwestycja w działania z zakresu zrównoważonego rozwoju i ESG się opłaci dziś i w przyszłości. Już teraz odpowiedzialne podejście do biznesu staje się przewagą konkurencyjną na rynku. I ważna wskazówka dla sektora MŚP – warto korzystać z doświadczenia solidnych partnerów, którzy pomogą wprowadzić zielone rozwiązania do firmy. Credit Agricole jest jedną z 10. największych grup finansowych na świecie i posiada wieloletnie doświadczenie w finansowaniu zrównoważonych inwestycji. Wierzymy, że każde nawet najdrobniejsze działanie przybliży nas do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju – podsumowuje Jędrzej Marciniak.

* Badanie „Diagnoza poziomu wiedzy, praktyk z obszaru zrównoważonego rozwoju, ochrony klimatu stosowanych w firmach (MŚP)” przeprowadzone 22-23.11.2023 r. metodą jakościową i ilościową (n=400). W badaniu wzięli udział przedstawiciele MŚP, 50 proc. o zatrudnieniu do 10 osób, 50 proc. o zatrudnieniu 11 - 49 osób na stanowiskach: właściciel, członek zarządu, dyrektor finansowy, księgowy.