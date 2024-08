Tysiące punktów do zdobycia za płatności kartą maXima od Credit Agricole

Każda osoba, która już posiada lub zakupi kartę kredytową Mastercard maXima, mogą teraz zdobyć nawet 24 tys. punktów w programie Mastercard Bezcenne Chwile. Wystarczy zarejestrować swoją kartę w programie (za co otrzymuje się 16 tys. punktów) i wykonać nią płatności na kwotę minimum 100 zł (za co otrzymuje się kolejne 8 tys. punktów). Promocja trwa do 17 listopada 2024 r.

Za zdobyte w programie Mastercard Bezcenne Chwile punkty klienci mogą odebrać nagrody rzeczowe lub vouchery, subskrypcje w popularnych serwisach oraz bilety i zaproszenia na wyjątkowe wydarzenia, m.in. takie jak pakiet Biohacking Medical SPA w Longevity Center (20 tys. punktów), karta Unlimited na 12 miesięcy do kin Cinema City (24 tys. punktów), blender kielichowy 583/05 Vintage (24 tys. punktów) lub 3x voucher o wartości 100 zł do Carrefour lub innych sklepów partnerskich programu Mastercard Bezcenne Chwile (24 tys. punktów).

Karta kredytowa maXima to zupełnie nowy produkt kredytowy w ofercie banku Credit Agricole. Karta oprócz swojej podstawowej funkcji – czyli płatności z wykorzystaniem limitu kredytowego, daje klientom także dostęp do dodatkowych benefitów. Do wyboru są dwa pakiety: Podstawowy – na co dzień oraz Premium – na wyjazdy.

Pakiet Podstawowy zapewnia m.in.: dopasowany limit kredytowy nawet do 50 tys. złotych wraz z okresem bezodsetkowym do 54 dni, a także korzystne przewalutowania transakcji zagranicznych i bez dodatkowych opłat, oraz zwrot części wydatków za płatności w sklepach popularnych marek.

Dla miłośników wyjazdów przeznaczony jest pakiet Premium, który poza wszystkimi benefitami pakietu Podstawowego oferuje zwroty za płatności związane z podróżami m.in. w Booking.com, liniach lotniczych, na stacjach benzynowych i sieciach taksówek oraz miesięczny pakiet darmowych wypłat z bankomatów na całym świecie.

W pakiecie Premium klienci otrzymają również darmowe ubezpieczenie podróżne, dzięki któremu mogą m.in. otrzymać pomoc w razie choroby lub wypadku w trakcie podróży zagranicznej; w sytuacji kryzysowej zyskają możliwość powrotu do miejsca stałego zamieszkania; otrzymają odszkodowanie za skradziony lub utracony w podróży bagaż, a także za opóźniony lot.